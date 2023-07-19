Зеленський підписав закон про обмеження окладів для деяких чиновників

Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Український президент узаконив встановлення рамки посадових окладів для службовців місцевого самоврядування. Йдеться про підписання закону № 3077-ІХ.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

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Деталі закону

Як зазначається, свій підпис глава держави поставив під законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Згідно з ним, зокрема, мінімальний розмір окладу службовця категорії ІІІ не може бути менший за мінімальну заробітну плату на 1 січня відповідного року.

У НАДС повідомили, що відповідний закон також передбачає наступне:

розмежовує статус службовців місцевого самоврядування та виборних посадовців місцевого самоврядування;

закріплює принцип політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням права обиратися та гарантій у рамках виборчого законодавства;

упорядковує проведення відкритих конкурсів;

оголошення конкурсу та результатів через Єдиний портал вакансій публічної служби;

запроваджує щорічне оцінювання результатів службової діяльності таких службовців;

порядок профрозвитку службовців місцевого самоврядування;

встановлює порядок кар’єрного просування таких службовців;

удосконалює кадровий резерв службовців місцевого самоврядування;

встановляє рамки посадових окладів для службовців місцевого самоврядування.

Джерело: НАДС

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Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що в Україні поступово відновлюється ринок праці, зростає кількість вакансій. Проте в деяких сферах відчувається дефіцит професіоналів особливо гостро.