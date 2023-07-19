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Зеленський підписав закон про обмеження окладів для деяких чиновників

19 липня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зеленський підписав закон про обмеження окладів для деяких чиновників
Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український президент узаконив встановлення рамки посадових окладів для службовців місцевого самоврядування. Йдеться про підписання закону № 3077-ІХ.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

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Деталі закону

Як зазначається, свій підпис глава держави поставив під законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Згідно з ним, зокрема, мінімальний розмір окладу службовця категорії ІІІ не може бути менший за мінімальну заробітну плату на 1 січня відповідного року.

У НАДС повідомили, що відповідний закон також передбачає наступне:

  • розмежовує статус службовців місцевого самоврядування та виборних посадовців місцевого самоврядування;
  • закріплює принцип політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням права обиратися та гарантій у рамках виборчого законодавства;
  • упорядковує проведення відкритих конкурсів;
  • оголошення конкурсу та результатів через Єдиний портал вакансій публічної служби;
  • запроваджує щорічне оцінювання результатів службової діяльності таких  службовців;
  • порядок профрозвитку службовців місцевого самоврядування;
  • встановлює порядок кар’єрного просування таких службовців;
  • удосконалює кадровий резерв службовців місцевого самоврядування;
  • встановляє рамки посадових окладів для службовців місцевого самоврядування.
чиновники
чиновники
Джерело: НАДС

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Також ми писали, що в Україні поступово відновлюється ринок праці, зростає кількість вакансій. Проте в деяких сферах відчувається дефіцит професіоналів особливо гостро.

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