Зеленський підписав закон про обмеження окладів для деяких чиновників
Український президент узаконив встановлення рамки посадових окладів для службовців місцевого самоврядування. Йдеться про підписання закону № 3077-ІХ.
Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.
Деталі закону
Як зазначається, свій підпис глава держави поставив під законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Згідно з ним, зокрема, мінімальний розмір окладу службовця категорії ІІІ не може бути менший за мінімальну заробітну плату на 1 січня відповідного року.
У НАДС повідомили, що відповідний закон також передбачає наступне:
- розмежовує статус службовців місцевого самоврядування та виборних посадовців місцевого самоврядування;
- закріплює принцип політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням права обиратися та гарантій у рамках виборчого законодавства;
- упорядковує проведення відкритих конкурсів;
- оголошення конкурсу та результатів через Єдиний портал вакансій публічної служби;
- запроваджує щорічне оцінювання результатів службової діяльності таких службовців;
- порядок профрозвитку службовців місцевого самоврядування;
- встановлює порядок кар’єрного просування таких службовців;
- удосконалює кадровий резерв службовців місцевого самоврядування;
- встановляє рамки посадових окладів для службовців місцевого самоврядування.
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Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.
Також ми писали, що в Україні поступово відновлюється ринок праці, зростає кількість вакансій. Проте в деяких сферах відчувається дефіцит професіоналів особливо гостро.