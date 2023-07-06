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Зарплата в 68 тыс. грн: Офис Генпрокурора предлагает дополнительные вакансии

6 июля 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата в 68 тыс. грн — Офис Генпрокурора предлагает дополнительные вакансии
Удостоверение прокурора. Фото: Sud.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине набирают работников в Офис Генерального прокурора. Количество вакансий выросло до 58.

Об этом сообщает пресс-служба Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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Работа в Офисе Генпрокурора

Как отмечается, большая часть вакансий, которые намерены заполнить в Офисе Генпрокурора, это должности прокуроров в Специализированной прокуратуре в сфере обороны — 15 должностей.

Для Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, хотят найти 12 сотрудников.

В Департаменте представительства интересов государства в суде — семь прокуроров.

Набирают работников в так называемый "Департамент дел Майдана".

В частности, добавились еще две новые вакансии. Ищут:

  • прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержание публичного обвинения (специализированная экологическая прокуратура);
  • прокурора третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием по делам во время массовых протестов в 2013-14 годах.

К конкурсу допустят прокуроров областных, окружных и приравненных к ним прокуратур с высшим юридическим образованием, стажем работы в сфере права минимум пять лет и свободно владеющих украинским языком.

Запрещено участвовать в конкурсе прокурорам, полномочия которых были приостановлены из-за отстранения от должности, и прокурорам, которым запретили переводиться в органы прокуратуры высшего уровня до истечения срока действия дисциплинарной ответственности.

Подавать документы можно в период 25 июля 2023 года.

Какие зарплаты у прокуроров в 2023-м

Согласно решению правительства, в 2023 году среднемесячные расходы на заработные платы одного прокурора установлены на уровне 68 тыс. грн.

В 2021-м средние расходы составили 56 тыс. грн, в 2022-м — 76,3 тыс. грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получают в 2023 году 145 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.

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