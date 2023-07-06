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Зарплатня у 68 тис. грн: Офіс Генпрокурора пропонує додаткові вакансії

6 липня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплатня у 68 тис. грн — Офіс Генпрокурора пропонує додаткові вакансії
Посвідчення прокурора. Фото: Sud.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні набирають працівників в Офіс Генерального прокурора. Кількість вакансій зросла до 58 посад.

Про це повідомляє пресслужба Кваліфікаційно-дисциплінарна комісії прокурорів.

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Робота в Офісі Генпрокурора

Як зазначається, чимала частина вакансій, які мають намір заповнити в Офісі Генпрокурора, це посади прокурорів у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони — 15 посад.

Для Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, хочуть знайти 12 співробітників.

У Департамент представництва інтересів держави в суді — сім прокурорів.

Набирають працівників у так званий "Департамент справ Майдану".

Зокрема, додалися ще дві нові вакансії. Шукають:

  • прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення (спеціалізована екологічна прокуратура);
  • прокурора третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням у справах під час масових протестів у 2013-14 роках.

До конкурсу допустять прокурорів обласних, окружних та прирівняних до них прокуратур з вищою юридичною освітою, стажем роботи у сфері права мінімум п’ять років та тих, хто вільно володіє українською мовою.

Заборонено брати участь у конкурсі прокурорам, повноваження яких зупинили через відсторонення від посади, та прокурорам, яким заборонили переводитися в органи прокуратури вищого рівня до завершення терміну дії дисциплінарної відповідальності.

Подавати документи можна у період 25 липня 2023 року.

Які зарплати у прокурорів у 2023-му

Згідно з рішенням уряду, у 2023 році середньомісячні витрати на заробітні плати одного прокурора встановлені на рівні 68 тис. грн.

У 2021-му середні витрати становили 56 тис. грн, у 2022-му — 76,3 тис. грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримують у 2023 році 145 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому. 

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

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