Зарплаты учителей: где в Европе педагоги зарабатывают больше всего

Учительница ведет урок в школе. Фото: freepik.com

Доход учителей европейских стран может доходить до 92 тыс. евро в год. Однако на заработную плату педагогов оказывают большое влияние опыт, навыки и другие характеристики.

Об этом говорится на сайте Европейской Комиссии.

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Сколько получают учителя в европейских странах

Заработная плата педагогов дошкольных учреждений ниже, чем у учителей старших классов средних школ. Самые низкие зарплаты среди педагогов в Европе наблюдаются в таких странах:

Болгария — около 644 евро/мес. или 7 731 евро/год;

Румыния — 668 евро/мес. или 8027 евро/год.

Среди стран, где учителя получают самую большую зарплату, есть:

Швейцария — 5 581 евро/мес. или 66 972 евро/год;

Дания — 3 998 евро/мес. или 47 980 евро/год;

Исландия — 3 804 евро/мес. или 45 648 евро/год;

Норвегия — 3 373 евро/мес. или 40 479 евро/год;

Нидерланды — 3 201 евро/мес. или 38 413 евро/год.

Что влияет на зарплату учителя в Европе

На зарплату педагогов влияет их опыт работы и навыки, поэтому учителя со стажем более 10 лет получают гораздо больше, чем начинающие. Самые высокие зарплаты для опытных учителей наблюдаются в таких странах:

Швейцария — 72 366 евро/год;

Ирландия — 60 369 евро/год;

Дания — 55 312 евро/год.

Заработная плата директоров школ обычно выше, чем у учителей. Также часто на размер зарплаты влияют свойства учебного заведения, количество учащихся, опыт и обязанности управляющего.

Средняя зарплата учителя в Германии составляет 62 тыс. евро в год, по сравнению с Латвией (9 480 евро), Словакией (10 980 евро), Чехией, Грецией и Хорватией, где зарплата составляет от 13 104 до 14 789 евро в год.

Напомним, что на рынке труда некоторые работодатели готовы платить учителям достойную заработную плату. Так, одна из международных компаний обещает ежемесячный доход преподавателям английского до 35 тыс. грн.