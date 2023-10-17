Зарплати вчителів: де в Європі педагоги заробляють найбільше

Вчителька веде урок у школі. Фото: freepik.com

Дохід вчителів європейських країн може сягати до 92 тис. євро на рік. Однак на заробітну плату педагогів дуже впливають досвід, навички та інші характеристики.

Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

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Скільки отримують вчителі в європейських країнах

Зазначається, що заробітна плата педагогів дошкільних закладів нижча, ніж у вчителів старших класів середніх шкіл. Найнижчі зарплати серед педагогів в Європі спостерігаються в таких країнах:

Болгарія — близько 644 євро/міс. або 7 731 євро/рік;

Румунія — 668 євро/міс. або 8 027 євро/рік.

Серед країн, де вчителі отримують найбільшу зарплатню, є такі:

Швейцарія — 5 581 євро/міс. або 66 972 євро/рік;

Данія — 3 998 євро/міс. або 47 980 євро/рік;

Ісландія — 3 804 євро/міс. або 45 648 євро/рік;

Норвегія — 3 373 євро/міс. або 40 479 євро/рік;

Нідерланди — 3 201 євро/міс. або 38 413 євро/рік.

Що впливає на зарплату вчителя в Європі

На зарплату педагогів впливає їхній досвід роботи й навички, тому вчителі зі стажем понад 10 років отримують значно більше, ніж початківці. Найвищі зарплати для досвідчених вчителів спостерігаються в таких країнах:

Швейцарія — 72 366 євро/рік;

Ірландія — 60 369 євро/рік;

Данія — 55 312 євро/рік.

Заробітна плата директорів шкіл як правило вища, ніж у вчителів. Також нерідко на розмір зарплати впливають характеристики навчального закладу, кількість учнів, досвід та обов'язки керівника.

Середня зарплата вчителя в Німеччині становить 62 тис. євро на рік, у порівнянні з Латвією (9 480 євро), Словаччиною (10 980 євро), Чехією, Грецією та Хорватією, де зарплата становить від 13 104 до 14 789 євро на рік.

Нагадаємо, що на ринку праці деякі роботодавці готові платити вчителям гідну заробітну плату. Так, одна з міжнародних компаній обіцяє щомісячний дохід викладачам англійської мови до 35 тис. грн.