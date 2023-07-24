Зарплаты в 16 тыс. грн — в Украине обещают набрать больше помощников ветеранов

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине обещают набрать больше помощников ветеранов. Экспериментальный проект планируют расширить еще на пять областей.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Где еще объявят конкурс на помощников ветеранов

Как отметили в Минреинтеграции, сейчас проект по институту помощника ветерана охватывает четыре региона: Виннитчина, Днепропетровщина, Львовщина и Николаевщина. В рамках объявленного конкурса заявки на кандидатов в помощники подали около 200 украинцев. Планируют отобрать на работу 400 человек. Ожидается, что уже в августе этого года начнется обучение.



Также ведомство пообещало расширить проект на пять регионов. Конкурс на соответствующие должности будет объявлен в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Ранее планировали расширить программу только в 2024 году.

Условия подачи заявки и зарплата новой профессии

Как сообщают в Министерстве по реинтеграции, пока подать заявки на участие в проекте разрешается в четырех вышеупомянутых регионах. Это можно сделать по следующей ссылке:

Среди условий для будущих помощников ветеранов:

помощниками могут стать исключительно ветераны войны, члены семей защитников, пострадавшие участники во время революции достоинства, члены семей погибших или умерших ветеранов, члены семей погибших или умерших защитников/защитниц, состоящих на учете в Едином госреестре ветеранов войны;

наличие степени образования — не менее младшего бакалавра;

желание помочь ветерану в территориальной общине.

В случае успешного прохождения отбора гражданам необходимо будет пройти собеседование и специализированное обучение. В случае, если заявки будут подавать члены семей, ветеран должен согласовать их, наложив квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Размер официальной заработной платы будет составлять 16 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.