Зарплати у 16 тис. грн — в Україні обіцяють набрати більше помічників ветеранів

Українські військові. Фото: google.com

В Україні обіцяють набрати більше помічників ветеранів. Експериментальний проєкт планують розширити ще на п'ять областей.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Де ще оголосять конкурс на помічників ветеранів

Як зазначили у Мінреінтеграції, зараз проєкт щодо інституту помічника ветерана охоплює чотири регіони: Вінниччина, Дніпропетровщина, Львівщина та Миколаївщина. У рамках оголошеного конкурсу заявки на кандидатів у помічники подали близько 200 українців. Планують відібрати на роботу 400 осіб. Очікується, що вже в серпні поточного року розпочнеться навчання.



Також відомство пообіцяло розширити проєкт на п'ять регіонів. Конкурс на відповідні посади оголосять у Закарпатській, Київській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Раніше планували розширити програму лише у 2024 році.

Умови подачі заявки та зарплата нової професії

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції, поки подати заявки на участь у проєкті дозволяється у чотирьох вищезазначених регіонах. Це можна зробити за наступним посиланням:

Серед умов для майбутніх помічників ветеранів:

помічниками можуть стати виключно ветерани війни, члени родин захисників, постраждалі учасники під час Революції гідності, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів, члени родин загиблих чи померлих захисників/захисниць, які перебувають на обліку в Єдиному держреєстрі ветеранів війни;

наявність ступеня освіти — щонайменше молодший бакалавр;

бажання допомогти ветерану у територіальній громаді.

У разі успішного проходження відбору громадянам необхідно буде пройти також співбесіду та спеціалізоване навчання. У разі, якщо заявки подаватимуть члени сімей, то ветеран має погодити їх, наклавши кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Розмір офіційної заробітної плати становитиме 16 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.