Зарплата и пенсия – для кого изменятся выплаты с октября 2023 года

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре текущего года масштабный пересмотр и повышение пенсионных выплат не запланированы. Однако предусмотрено назначение доплат для тех граждан, которым в этом месяце исполнится 70, 75 и 80 лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как изменились пенсии для украинцев

В 2023 году в Украине власти осуществили трехэтапное повышение пенсионных выплат: индексацию в марте, перерасчет пенсионных выплат для работающих лиц, июльскую индексацию для вышедших на пенсию по специальному закону.

Согласно правительственному постановлению, повышение пенсионных выплат рассчитали индивидуально, однако ограничивались суммой от 100 до 1,5 тыс. грн. Средний размер выплаты пенсии вырос на 14,9%, что в денежном эквиваленте равняется 689 грн.

Кто из пенсионеров получит больше в октябре

В октябре 2023 года пересмотр пенсионных выплат планируется для людей, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. Пенсионеры могут рассчитывать на такое возрастное увеличение:

для 80-летнего возраста предусмотрено повышение в размере 570 грн;

для 75 и выше — получат доплату 456 грн;

от 70 до 75 лет — прибавят 300 грн.

Также части пенсионеров осуществят доплату от международных организаций. Дополнительная финансовая помощь будет назначена тем, кто подпадает под три требования:

уровень официальной пенсии ниже 3 тыс. грн;

пожилой человек с 1 марта этого года не получал никаких дополнительных выплат от международных организаций и доплат на проживание для переселенцев;

лицо проживает на прифронтовых территориях.

По предварительной информации, следующий масштабный перерасчет пенсий состоится весной 2024 года. Как заявляют в правительстве, в дальнейшем вся пенсионная сфера будет реформирована, а размеры пенсий существенно возрастут.

Какая будет минимальная зарплата в октябре

Поскольку в 2022 году Министерство финансов сообщило, что минимальная заработная плата в Государственном бюджете-2023 заморожена на уровне 6,7 тыс. грн. (без учета налога), в октябре она не изменится.

В феврале этого года в парламент внесли законопроект №8431 о повышении минимальной зарплаты в течение 2023 года, но предложение было снято с рассмотрения. Однако ее обещают повысить с 2024 года.

"Минималка" вырастет с 6,7 тыс. грн:

в январе 2024 года — до 7,1 тыс. грн.

в апреле 2024 года — до 8 тыс. грн.

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление выплат в размере более 2 тыс. гривен некоторым гражданам пенсионного возраста. Речь идет о так называемых "социальных пенсиях".

Также мы писали, что в Украине ряду категорий граждан могут выплатить пенсию досрочно. Для этого необходимо соответствовать некоторым требованиям.