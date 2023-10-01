Зарплата та пенсія — для кого зміняться виплати з жовтня 2023 року

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні поточного року масштабного перегляду й підвищення пенсійних виплат не заплановано. Однак передбачене призначення доплат для тих громадян, яким цього місяця виповниться 70, 75 й 80 років.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У 2023 році в Україні влада здійснила триетапне підвищення пенсійних виплат: індексацію у березні, перерахунок пенсійних виплат для працюючих осіб, липневу індексацію для тих, хто вийшов на пенсію за спеціальним законом.

Відповідно до урядової постанови, підвищення пенсійних виплат розрахували індивідуально, проте обмежувалися сумою від 100 до 1,5 тис. грн. Середній розмір виплати пенсії зріс на 14,9%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 689 грн.

Хто з пенсіонерів отримає більше у жовтні

У жовтні 2023 року перегляд пенсійних виплат планується для людей, яким виповниться 70, 75 та 80 років. Пенсіонери можуть розраховувати на таке вікове збільшення:

для 80-річного віку передбачене підвищення у розмірі 570 грн;

для 75 і вище — отримають доплату 456 грн;

від 70 до 75 років — додадуть 300 грн.

Також частині пенсіонерів здійснять доплати від міжнародних організацій. Додаткова фінансова допомога буде призначена тим, хто підпадає під три вимоги:

рівень офіційної пенсії нижчий за 3 тис. грн;

людина похилого віку з 1 березня цього року не отримувала жодних додаткових виплат від міжнародних організацій та доплат на проживання для переселенців;

особа проживає на прифронтових територіях.

За попередньою інформацією, наступний масштабний перерахунок пенсій відбудеться навесні 2024 року. Як заявляють в уряді, надалі вся пенсійна сфера зазнає реформування, а розміри пенсій суттєво зростуть.

Яка буде мінімальна зарплата у жовтні

Оскільки у 2022 році Міністерство фінансів повідомило, що мінімальна заробітна плата у Державному бюджеті-2023 заморожена на рівні 6,7 тис. грн (без урахування податку), у жовтні вона не зміниться.

У лютому цього року у парламент внесли законопроєкт № 8431 про підвищення мінімальної зарплатні упродовж 2023 року, однак пропозицію зняли з розгляду. Проте її обіцяють підвищити з 2024 року.

"Мінімалка" зросте з 6,7 тис. грн:

у січні 2024 року — до 7,1 тис. грн.

у квітні 2024 року — до 8 тис. грн.

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання виплат у розмірі понад 2 тис. гривень деяким громадянам пенсійного віку. Йдеться про так звані "Соціальні пенсії".

Також ми писали, що в Україні низці категорій громадян можуть виплатити пенсію достроково. Для цього необхідно відповідати деяким вимогам.