Работа в Украине — кому больше всех повысили зарплаты в 2023 году

Зарплаты некоторых украинцев выросли на 35% — кто получает больше в 2023 году
В Украине средняя номинальная заработная плата существенно выросла в 2023 году. У некоторых специалистов она повысилась на 35%.
Это подтверждают сведения, предоставленные Государственной службой статистики.
Как изменились зарплаты в Украине
Согласно данным статистического ведомства, уровень средней зарплаты во втором квартале текущего года достиг 17,17 тыс. грн. Сумма более чем на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
При этом в некоторых областях зарплата подскочила довольно существенно. Наибольший рост заработной платы среди штатных сотрудников зафиксировали в сфере "Информация и телекоммуникации". Работникам этой отрасли платят в среднем на более чем 30% больше в 2023 году. В настоящее время сумма достигает 36,6 тыс. грн.
Серьезно выросли выплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность". В этом году финансистам в среднем платят на 34,7% больше. Они получают 32,8 тысячи гривен.
Зарплаты в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" также неплохо прибавили в текущем году. Средняя выплата выросла более чем на 21%, до 22,9 тыс. грн.
В сфере "Государственное управление и оборона" зарплату повысили на более чем 13%. В настоящее время работники этой отрасли получают по 21,9 тыс. грн.
Зарплаты у банкиров в 2023-м
Как известно, банковская сфера во время войны получает рекордные доходы, из-за этого существенно выросли и заработные платы. По информации кадровиков, в среднем зарплаты по разным должностям следующие:
Менеджеры, кассиры:
- 18-20 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
- 25-30 тыс. грн — государственные банки;
- 35-40 тыс. грн — иностранные банки.
Начальники управлений:
- 50-60 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
- 100-140 тыс. грн — госбанки;
- 120-130 тыс. грн — иностранные банки.
Директора департаментов:
- 60-80 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
- 130-250 тыс. грн — госбанки;
- 180-200 тыс. грн — иностранные банки.
Заместители председателей правления:
- 100 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
- 500-800 тыс. грн — государственные банки;
- 200-350 тыс. грн — небольшие иностранные финучреждения;
- 400-800 тыс. грн — крупные иностранные банки.
Председатели правления банков:
- 150-200 тыс. грн — частные украинские банки;
- 1-1,5 млн грн — государственные банки;
- от 400 тыс. грн — небольшие иностранные финучреждения;
- 2 млн грн — крупные иностранные банки.
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