Работа в Украине — кому больше всех повысили зарплаты в 2023 году

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине средняя номинальная заработная плата существенно выросла в 2023 году. У некоторых специалистов она повысилась на 35%.

Это подтверждают сведения, предоставленные Государственной службой статистики.

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Как изменились зарплаты в Украине

Согласно данным статистического ведомства, уровень средней зарплаты во втором квартале текущего года достиг 17,17 тыс. грн. Сумма более чем на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

При этом в некоторых областях зарплата подскочила довольно существенно. Наибольший рост заработной платы среди штатных сотрудников зафиксировали в сфере "Информация и телекоммуникации". Работникам этой отрасли платят в среднем на более чем 30% больше в 2023 году. В настоящее время сумма достигает 36,6 тыс. грн.

Серьезно выросли выплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность". В этом году финансистам в среднем платят на 34,7% больше. Они получают 32,8 тысячи гривен.

Зарплаты в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" также неплохо прибавили в текущем году. Средняя выплата выросла более чем на 21%, до 22,9 тыс. грн.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплату повысили на более чем 13%. В настоящее время работники этой отрасли получают по 21,9 тыс. грн.

Источник: Госстат

Зарплаты у банкиров в 2023-м

Как известно, банковская сфера во время войны получает рекордные доходы, из-за этого существенно выросли и заработные платы. По информации кадровиков, в среднем зарплаты по разным должностям следующие:

Менеджеры, кассиры:

18-20 тыс. грн — частные украинские финучреждения;

25-30 тыс. грн — государственные банки;

35-40 тыс. грн — иностранные банки.

Начальники управлений:

50-60 тыс. грн — частные украинские финучреждения;

100-140 тыс. грн — госбанки;

120-130 тыс. грн — иностранные банки.

Директора департаментов:

60-80 тыс. грн — частные украинские финучреждения;

130-250 тыс. грн — госбанки;

180-200 тыс. грн — иностранные банки.

Заместители председателей правления:

100 тыс. грн — частные украинские финучреждения;

500-800 тыс. грн — государственные банки;

200-350 тыс. грн — небольшие иностранные финучреждения;

400-800 тыс. грн — крупные иностранные банки.

Председатели правления банков:

150-200 тыс. грн — частные украинские банки;

1-1,5 млн грн — государственные банки;

от 400 тыс. грн — небольшие иностранные финучреждения;

2 млн грн — крупные иностранные банки.

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