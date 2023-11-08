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Зарплаты некоторых украинцев выросли на 35% — кто получает больше в 2023 году

8 ноября 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — кому больше всех повысили зарплаты в 2023 году
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине средняя номинальная заработная плата существенно выросла в 2023 году. У некоторых специалистов она повысилась на 35%.

Это подтверждают сведения, предоставленные Государственной службой статистики.

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Как изменились зарплаты в Украине

Согласно данным статистического ведомства, уровень средней зарплаты во втором квартале текущего года достиг 17,17 тыс. грн. Сумма более чем на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

При этом в некоторых областях зарплата подскочила довольно существенно. Наибольший рост заработной платы среди штатных сотрудников зафиксировали в сфере "Информация и телекоммуникации". Работникам этой отрасли платят в среднем на более чем 30% больше в 2023 году. В настоящее время сумма достигает 36,6 тыс. грн.

Серьезно выросли выплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность". В этом году финансистам в среднем платят на 34,7% больше. Они получают 32,8 тысячи гривен.

Зарплаты в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" также неплохо прибавили в текущем году. Средняя выплата выросла более чем на 21%, до 22,9 тыс. грн.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплату повысили на более чем 13%. В настоящее время работники этой отрасли получают по 21,9 тыс. грн.

 

зарплаты в Украине
Источник: Госстат

Зарплаты у банкиров в 2023-м

Как известно, банковская сфера во время войны получает рекордные доходы, из-за этого существенно выросли и заработные платы. По информации кадровиков, в среднем зарплаты по разным должностям следующие:

Менеджеры, кассиры:

  • 18-20 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
  • 25-30 тыс. грн — государственные банки;
  • 35-40 тыс. грн — иностранные банки.

Начальники управлений:

  • 50-60 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
  • 100-140 тыс. грн — госбанки;
  • 120-130 тыс. грн — иностранные банки.

Директора департаментов:

  • 60-80 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
  • 130-250 тыс. грн — госбанки;
  • 180-200 тыс. грн — иностранные банки.

Заместители председателей правления:

  • 100 тыс. грн — частные украинские финучреждения;
  • 500-800 тыс. грн — государственные банки;
  • 200-350 тыс. грн — небольшие иностранные финучреждения;
  • 400-800 тыс. грн — крупные иностранные банки.

Председатели правления банков:

  • 150-200 тыс. грн — частные украинские банки;
  • 1-1,5 млн грн — государственные банки;
  • от 400 тыс. грн — небольшие иностранные финучреждения;
  • 2 млн грн — крупные иностранные банки.

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Ранее мы писали, что исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которыми сталкиваются работодатели при поиске соответствующих кандидатов на открытые позиции. При этом нехватка кадров вынуждает работодателей поднимать зарплаты.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируется возобновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.

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