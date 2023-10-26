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У Раді планують полегшити умови роботи українців — деталі законопроєкту

26 жовтня 2023 08:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота з дому — у Раді планують полегшити життя українців під час війни
Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді України (ВРУ) планують оновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Детальніше про законопроєкт

Законопроєкт "Про внесення змін до статті 60-2 Кодексу законів про працю України" передали у Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Документ передбачає надання дозволу одному з батьків працювати дистанційно, якщо мають дітей, які навчаються онлайн.

Як йдеться у пояснювальній записці, війна змусила частину українських шкіл перейти на змішану форму навчання (очно-дистанційну) з погляду безпеки для дітей і педагогів. Однак у зв'язку з цим багато батьків стикаються з труднощами, адже доводиться залишати дитину вдома саму. Особливо, якщо обоє батьків працюють.

Народні депутати пропонують врегулювати відповідну ситуацію, внісши до Кодексу законів про працю новий пункт про те, що одному із батьків надається право переведення на дистанційну форму роботи, якщо дитина до 14 років навчається онлайн. При цьому розмір заробітної плати не повинен зазнати змін.

"Законопроект сприятиме створенню належних умов для роботи
батьків, у випадку навчання дитини за дистанційною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти", — йдеться у документі.

Ініціатор законопроєкту — народний депутат, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз.

 

робота
Джерело: ВРУ

Більше про роботу

Нагадаємо, роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень. 

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.

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