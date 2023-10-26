Работа из дома — в Раде планируют облегчить жизнь украинцев во время войны

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

В Верховной Раде Украины (ВРУ) планируют обновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Подробнее о законопроекте

Законопроект "О внесении изменений в статью 60-2 Кодекса законов о труде Украины" был передан в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Документ предусматривает предоставление разрешения родителю работать дистанционно, если имеет детей, которые учатся онлайн.

Как говорится в пояснительной записке, война заставила часть украинских школ перейти на смешанную форму обучения (очно-дистанционную) с точки зрения безопасности детей и педагогов. Однако в связи с этим многие родители сталкиваются с трудностями, ведь приходится оставлять ребенка дома самого. Особенно если оба родителя работают.

Народные депутаты предлагают урегулировать соответствующую ситуацию, внеся в Кодекс законов о труде новый пункт о том, что родителю предоставляется право перевода на дистанционную форму работы, если ребенок до 14 лет учится онлайн. При этом размер заработной платы не должен измениться.

"Законопроект будет способствовать созданию надлежащих условий для работы родителей, в случае обучения ребенка на дистанционной форме получения образования в заведениях общего среднего образования", — говорится в документе.

Инициатор законопроекта — народный депутат, член депутатской группы "Відновлення України" Владимир Мороз.

Источник: ВРУ

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Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.