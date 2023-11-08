Робота в Україні — кому найбільше підвищили зарплати у 2023 році

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні середня номінальна заробітна плата суттєво зросла у 2023 році. У деяких спеціалістів вона підвищилась на 35%.

Це підтверджують відомості, надані Державною службою статистики.

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Як змінились зарплати в Україні

Згідно з даними статистичного відомства, рівень середньої зарплати у другому кварталі поточного року сягав 17,17 тис. грн. Сума на понад 25% більша порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

При цьому у деяких сферах зарплата підскочила доволі суттєво. Так, найбільше зростання заробітної плати серед штатних співробітників зафіксували у сфері "Інформація та телекомунікації". Працівникам цієї галузі платять у середньому на понад 30% більше у 2023 році. Зараз сума досягає 36,6 тис. грн.

Серйозно зросли виплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність". Цьогоріч фінансистам у середньому платять на 34,7% більше. Вони отримують 32,8 тис. грн.

Зарплати у галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність" також непогано додали поточного року. Середня виплата зросла на понад 21%, до 22,9 тис. грн.

У сфері "Державне управління й оборона" зарплатню підвищили на більш ніж 13%. Зараз працівники цієї галузі одержують по 21,9 тис. грн.

Джерело: Держстат

Зарплати у банкірів у 2023-му

Як відомо, банківська сфера під час війни отримує рекордні прибутки, через це суттєво зросли і заробітні плати. За інформацією кадровиків, у середньому зарплати за різними посадами такі:

Менеджери, касири:

18-20 тис. грн — приватні українські фінустанови;

25-30 тис. грн — державні банки;

35-40 тис. грн — іноземні банки.

Начальники управлінь:

50-60 тис. грн — приватні українські фінустанови;

100-140 тис. грн — держбанки;

120-130 тис. грн — іноземні банки.

Директори департаментів:

60–80 тис. грн — приватні українські фінустанови;

130-250 тис. грн — держбанки;

180-200 тис. грн — іноземні банки.

Заступники голів правління:

100 тис. грн — приватні українські фінустанови;

500-800 тис. грн — державні банки;

200-350 тис. грн — невеликі іноземні фінустанови;

400-800 тис. грн — великі іноземні банки.

Голови правління банків:

150–200 тис. грн — приватні українські банки;

1-1,5 млн грн — державні банки;

від 400 тис. грн — невеликі іноземні фінустанови;

2 млн грн — великі іноземні банки.

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