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Зарплати деяких українців зросли на 35% — хто отримує більше у 2023 році

8 листопада 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — кому найбільше підвищили зарплати у 2023 році
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні середня номінальна заробітна плата суттєво зросла у 2023 році. У деяких спеціалістів вона підвищилась на 35%.

Це підтверджують відомості, надані Державною службою статистики.

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Як змінились зарплати в Україні

Згідно з даними статистичного відомства, рівень середньої зарплати у другому кварталі поточного року сягав 17,17 тис. грн. Сума на понад 25% більша порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

При цьому у деяких сферах зарплата підскочила доволі суттєво. Так, найбільше зростання заробітної плати серед штатних співробітників зафіксували у сфері "Інформація та телекомунікації". Працівникам цієї галузі платять у середньому на понад 30% більше у 2023 році. Зараз сума досягає 36,6 тис. грн.

Серйозно зросли виплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність". Цьогоріч фінансистам у середньому платять на 34,7% більше. Вони отримують 32,8 тис. грн.

Зарплати у галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність" також непогано додали поточного року. Середня виплата зросла на понад 21%, до 22,9 тис. грн.

У сфері  "Державне управління й оборона" зарплатню підвищили на більш ніж 13%. Зараз працівники цієї галузі одержують по 21,9 тис. грн.

 

зарплати в Україні
Джерело: Держстат

Зарплати у банкірів у 2023-му

Як відомо, банківська сфера під час війни отримує рекордні прибутки, через це суттєво зросли і заробітні плати. За інформацією кадровиків, у середньому зарплати за різними посадами такі:

Менеджери, касири:

  • 18-20 тис. грн — приватні українські фінустанови;
  • 25-30 тис. грн — державні банки;
  • 35-40 тис. грн — іноземні банки.

Начальники управлінь:

  • 50-60 тис. грн — приватні українські фінустанови;
  • 100-140 тис. грн — держбанки;
  • 120-130 тис. грн — іноземні банки.

Директори департаментів:

  • 60–80 тис. грн — приватні українські фінустанови;
  • 130-250 тис. грн — держбанки;
  • 180-200 тис. грн — іноземні банки.

Заступники голів правління:

  • 100 тис. грн — приватні українські фінустанови;
  • 500-800 тис. грн — державні банки;
  • 200-350 тис. грн — невеликі іноземні фінустанови;
  • 400-800 тис. грн — великі іноземні банки.

Голови правління банків:

  • 150–200 тис. грн — приватні українські банки;
  • 1-1,5 млн грн — державні банки;
  • від 400 тис. грн — невеликі іноземні фінустанови;
  • 2 млн грн — великі іноземні банки.

Більше про роботу в Україні

Раніше ми писали, що дослідження ринкових тенденцій в Україні виявило постійний дефіцит спеціалізованих професіоналів, з яким стикаються роботодавці під час пошуку відповідних кандидатів на відкриті позиції. При цьому брак кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді України (ВРУ) планують поновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.

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