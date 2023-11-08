Робота в Україні — кому найбільше підвищили зарплати у 2023 році

Зарплати деяких українців зросли на 35% — хто отримує більше у 2023 році
В Україні середня номінальна заробітна плата суттєво зросла у 2023 році. У деяких спеціалістів вона підвищилась на 35%.
Це підтверджують відомості, надані Державною службою статистики.
Як змінились зарплати в Україні
Згідно з даними статистичного відомства, рівень середньої зарплати у другому кварталі поточного року сягав 17,17 тис. грн. Сума на понад 25% більша порівняно з аналогічним періодом 2022-го.
При цьому у деяких сферах зарплата підскочила доволі суттєво. Так, найбільше зростання заробітної плати серед штатних співробітників зафіксували у сфері "Інформація та телекомунікації". Працівникам цієї галузі платять у середньому на понад 30% більше у 2023 році. Зараз сума досягає 36,6 тис. грн.
Серйозно зросли виплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність". Цьогоріч фінансистам у середньому платять на 34,7% більше. Вони отримують 32,8 тис. грн.
Зарплати у галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність" також непогано додали поточного року. Середня виплата зросла на понад 21%, до 22,9 тис. грн.
У сфері "Державне управління й оборона" зарплатню підвищили на більш ніж 13%. Зараз працівники цієї галузі одержують по 21,9 тис. грн.
Зарплати у банкірів у 2023-му
Як відомо, банківська сфера під час війни отримує рекордні прибутки, через це суттєво зросли і заробітні плати. За інформацією кадровиків, у середньому зарплати за різними посадами такі:
Менеджери, касири:
- 18-20 тис. грн — приватні українські фінустанови;
- 25-30 тис. грн — державні банки;
- 35-40 тис. грн — іноземні банки.
Начальники управлінь:
- 50-60 тис. грн — приватні українські фінустанови;
- 100-140 тис. грн — держбанки;
- 120-130 тис. грн — іноземні банки.
Директори департаментів:
- 60–80 тис. грн — приватні українські фінустанови;
- 130-250 тис. грн — держбанки;
- 180-200 тис. грн — іноземні банки.
Заступники голів правління:
- 100 тис. грн — приватні українські фінустанови;
- 500-800 тис. грн — державні банки;
- 200-350 тис. грн — невеликі іноземні фінустанови;
- 400-800 тис. грн — великі іноземні банки.
Голови правління банків:
- 150–200 тис. грн — приватні українські банки;
- 1-1,5 млн грн — державні банки;
- від 400 тис. грн — невеликі іноземні фінустанови;
- 2 млн грн — великі іноземні банки.
Більше про роботу в Україні
Раніше ми писали, що дослідження ринкових тенденцій в Україні виявило постійний дефіцит спеціалізованих професіоналів, з яким стикаються роботодавці під час пошуку відповідних кандидатів на відкриті позиції. При цьому брак кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати.
Також ми повідомляли, що у Верховній Раді України (ВРУ) планують поновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.
Читайте Новини.LIVE!