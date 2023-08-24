Зарплата до 75 тыс. грн без опыта – рейтинг привлекательных вакансий

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

Эксперты составили рейтинг вакансий, по которым можно устроиться на работу даже без опыта с высокой оплатой труда. В частности, без особого труда менеджеры по продажам могут зарабатывать 75 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация популярного портала по поиску работы Work.ua.

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Менеджер по продажам

Главные функции таких сотрудников — заключение сделок на ремонтные услуги, поиск партнеров и клиентов, а также ведение клиентской базы и отчетности через CRM-систему. Заработную плату предлагают от 25 до 75 тыс. грн.

Оператор агродрона

Среди требований к указанной вакансии — умение управлять дроном. Разбираться в технических характеристиках и эксплуатации беспилотников. Кандидат должен иметь водительские удостоверения категории В и опыт вождения. Зарплата — от 30 тыс. до 60 тыс. грн.

Риелтор по аренде недвижимости

Работникам нужно общаться с клиентами, показывать квартиры. Сотрудники должны иметь базовые навыки ведения переговоров. Заработная плата составляет от 25 тыс. до 65 тыс. грн.

Финансовый консультант

Среди обязанностей таких работников — поиск клиентов на продукты страховых компаний, мониторинг потребностей клиентов, подбор программ и сопровождение в вопросах получения выплат от страховых компаний. Зарплата от 30 тыс. до 60 тыс. грн.

Персональный тренер

Основные обязанности — индивидуальные консультации клиентов по вопросам фитнеса и здорового образа жизни, индивидуальные тренировки согласно разработанным программам, наблюдение за прогрессом клиентов и коррекция тренировочных программ. Необходимо знание основ фитнеса. Уровень образования — незаконченное спортивное высшее. Зарплата от 20 тыс. до 50 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.