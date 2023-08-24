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Зарплата до 75 тис. грн без досвіду: топ-5 пропозицій

24 серпня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата до 75 тис. грн без досвіду — рейтинг привабливих вакансій
Гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти склали рейтинг вакансій, за якими можна влаштуватися на роботу навіть без досвіду із високою оплатою праці. Зокрема, без особливих зусиль менеджери з продажу можуть заробляти 75 тисяч гривень.

Про це свідчить інформація популярного порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Менеджер з продажу

Головні функції таких співробітників — укладання угод на ремонтні послуги, пошук партнерів й клієнтів, а також ведення клієнтської бази та звітності через CRM-систему. Заробітну плату пропонують від 25 тис. до 75 тис. грн.

Оператор агродрона

Серед вимог до зазначеної вакансії — уміння керувати дроном. Розбиратися у технічних характеристиках та експлуатації безпілотників. Кандидат повинен мати посвідчення водія категорії В та досвід водіння. Зарплата — від 30 тис. до 60 тис. грн.

Рієлтор з оренди нерухомості

Працівникам потрібно спілкуватися із клієнтами, демонструвати квартири. Співробітники повинні мати лише базові навички ведення переговорів. Заробітна платня становить від 25 тис. до 65 тис. грн.

Фінансовий консультант

З-поміж обов’язків таких працівників — пошук клієнтів на продукти страхових компаній, моніторинг потреб клієнтів, підбір програм та супровід у питаннях отримання виплат від страхових компаній. Зарплата від 30 тис. до 60 тис. грн.

Персональний тренер

Основні обов’язки — індивідуальні консультації з клієнтами з питань фітнесу та здорового способу життя, індивідуальні тренування згідно з розробленими програмами, спостереження за прогресом клієнтів та корекція тренувальних програм. Потрібне знання основ фітнесу. Рівень освіти — незакінчена спортивна вища. Зарплата від 20 тис. до 50 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

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