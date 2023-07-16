В августе 2023 возрастут цены на золото — стоит ли украинцам его покупать

Слитки золота в руках. Фото: google

В конце августа 2023 года спрос на золото значительно вырастет, соответственно повысится и цена. В частности, будет рост цен на желтый металл.

Об этом пишет Delo.ua.

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Почему ожидается подорожание золота

По мнению аналитиков, в скором времени золото ожидает новый стремительный рост и Украина здесь не исключение. Эксперты объясняют, что подорожание золота вызвано несколькими факторами: инфляция в мире, повышение процентных ставок центробанками по странам и война в Украине, которая к тому времени хоть и продолжалась уже более года, однако не потеряла роли триггера.

"Золото очень чувствительно к различным негативным сообщениям. По графику это хорошо видно. К примеру, рост его стоимости коррелирует, скажем, с сообщениями о вероятном подрыве ЗАЭС, на ядерный шантаж Кремля и тому подобное", — объясняет финансовый аналитик Андрей Львов.

Подорожание золота на украинском рынке

Рост цен на золото на мировом рынке немедленно подтолкнет рост цены и на украинском рынке.

"Здесь я даю вероятность роста на мировом рынке на 8-10% до конца года. Мировые рынки подтолкнут и украинский. Золото номинируется в долларах и переводится по курсу гривны к доллару. Здесь еще нужно обратить внимание на девальвацию гривны", — дает прогноз эксперт Андрей Шевчишин.

Средняя цена покупки грамма золота, как свидетельствуют данные Prostobank, сегодня составляет 2,38 тыс. грн, а продажи — 3,16 тыс. грн. Спред большой из-за малого количества игроков и низкой конкуренции на рынке.

По всей видимости, спрэд по драгоценному металлу настолько велик, что если золото и подорожает на 10% к концу II полугодия, на этом, работая с банками, практически ничего не заработаешь. И, судя по всему, даже с учетом ожидаемого повышения официального курса Национальным банком.

"Однако, хоть на золотые украинцы и не смогут заработать на короткой временной дистанции, как средство сохранения активов на большую временную перспективу этот драгоценный металл работает неплохо. Если учесть последние 10 лет, оно — за редким исключением — только прибавляло в цене. За этот период оно подорожало практически вдвое", — говорится в материале.

Напомним, недавно стало известно, что согласно исследованию центрального банка и государственных инвестиционных фондов Invesco, все больше стран возвращают золотые запасы в качестве защиты от санкций, наложенных Западом на Россию. Однако прогнозируется, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в прошлом.