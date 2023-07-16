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Восени очікується подорожчання золота: чи варто його купувати українцям

16 липня 2023 17:40
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У серпні 2023 року зростуть ціни на золото — чи варто українцям його купувати
Злитки золота в руках. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У кінці серпня 2023 року попит на золото значно зросте, відповідно підвищиться і ціна. Зокрема буде зростання цін на жовтий метал. 

Про це пише Delo.ua.

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Чому очікується подорожчання золота

На думку аналітиків, незабаром золото очікує нове стрімке зростання і Україна тут не виняток. Експерти пояснюють, що подорожчання золота спричинено декількома чинниками: інфляція в світі, підняття відсоткових ставок центробанками по країнах і війна в Україні, яка до того часу хоч і тривала вже понад рік, однак не втратила ролі тригера. 

"Золото дуже чутливе до різноманітних негативних повідомлень. По графіку це добре видно. Наприклад, зростання його вартості корелює, скажімо, з повідомленнями про вірогідний підрив ЗАЕС, на ядерний шантаж Кремля тощо", — пояснює фінансовий аналітик Андрій Львов.

Подорожчання золота на українському ринку

Зростання цін на золото на світовому ринку негайно підштовхне до зростання ціни й на українському ринку.

"Тут я даю імовірність зростання на світовому ринку на 8-10% до кінця року. Світові ж ринки підштовхнуть і український. Золото номінується в доларах і переводиться по курсу гривні до долара. Тут ще й треба звернути увагу на девальвацію гривні", — дає прогноз експерт Андрій Шевчишин.

Середня ж ціна купівлі грама золота, як свідчать дані Prostobank, складає сьогодні 2,38 тис. грн, а продажу — 3,16 тис. грн. 

Як видно, спред по дорогоцінному металу настільки великий, що якщо золото й подорожчає на 10% до кінця ІІ півріччя, на цьому, працюючи з банками, практично нічого не заробиш. І, судячи з усього, навіть з урахуванням очікуваного підняття офіційного курсу Національним банком.

"Проте, хоч на золоті українці й не зможуть заробити на короткій часовій дистанції, як засіб збереження активів на велику часову перспективу цей дорогоцінний метал працює непогано. Якщо взяти до уваги останні 10 років, воно — за рідкісним винятком — тільки додавало в ціні. За цей період воно подорожчало практично вдвічі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що згідно з дослідженням центрального банку та державних інвестиційних фондів Invesco, все більше країн повертають золоті запаси як захист від санкцій, накладених Заходом на Росію. Однак прогнозується, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у минулому.

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