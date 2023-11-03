Изменился порядок выплат помощи ВПЛ

Украинские беженцы. Фото: Новини.LIVE

Изменены правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине. Нововведения вступили в силу с 1 ноября.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Что изменилось для ВПЛ

Новые правила оформления выплат касаются внутренних переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи от государства.

В частности, теперь для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренних переселенцев.

Соответствующее пособие назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Нововведения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 года № 789.

Если у вас есть вопросы относительно таких выплат, обращайтесь в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Напомним, более 90 тыс. собственников жилья получат компенсацию за предоставление убежища внутренне перемещенным лицам в сентябре. В рамках инициативы "Прихисток" в сентябре текущего года запланированы выплаты в общей сложности 105,5 млн гривен для 90 811 домовладельцев, предоставивших свое жилье ВПЛ безвозмездно.

В рамках плана "Прихисток" установлено вознаграждение в размере примерно 450 гривен ежемесячно (или 14,77 гривни ежедневно) за предоставление жилья одному ВПЛ. Средства на эти выплаты предоставляются Красным Крестом Украины.

Кроме владельцев жилья, право на компенсацию имеют также арендаторы государственных или муниципальных квартир.

Сообщали Новини.LIVE о том, что с 1 ноября в "Дії" временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ". Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством социальной политики обновляют сервисы.

Если необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дії" не работает, можно сделать это офлайн. После обновления услуги "Помощь для ВПЛ" подать заявление можно будет сразу на всю семью: детей, мужа или жену.