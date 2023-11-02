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Оформлення допомоги для ВПО через "Дію" призупинилось. Чому це сталось і що зміниться

2 листопада 2023 07:45
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Допомога для ВПО - що нового
Внутрішньо переміщені особи в Україні. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 листопада в "Дії" тимчасово недоступна послуга "Допомога для ВПО". Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики оновлюють сервіси.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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В міністерстві обіцяють, що скоро послуга стане ще зручнішою.

Якщо необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, можна зробити це офлайн.

Що зміниться в наданні послуги "Допомога для ВПО"

Після оновлення послуги "Допомога для ВПО" подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину.

Отримувати виплати зможуть діти внутрішньо переміщених осіб, які народилися після переїзду сімʼї.

Крім того, зміняться умови виплат: фокус буде зосереджено на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Детальніше дізнатися про майбутні зміни можна на сайті Мінсоцполітики або звернувшись до органу соціального захисту населення.

Важливо! Якщо ви отримували допомогу раніше, то одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають чітко визначеним критеріям.

Тим часом послуги, пов’язані зі зміною фактичного місця проживання та скасуванням статусу ВПО, залишаться доступними в застосунку "Дія".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому європейські країни переглядають соціальні виплати українським біженцям. Так, європейські регуляторні органи ще з лютого 2023 року почали активно зменшувати допомогу вимушеним переселенцям з України чи активно перевіряти доцільність такої допомоги. Найпоширенішою є відмова від продовження безоплатного проживання в країнах Європейського Союзу.

Також ми писали, від чого залежатиме сума соцвиплат українським біженцям в Європі.

Не оминули ми увагою й питання, кого з українських біженців можуть позбавити виплат чи змусити повернути гроші.
 

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