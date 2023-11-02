Помощь для ВПЛ — что нового

Оформление помощи для ВПЛ через "Дію" приостановилось. Почему это произошло и что изменится
С 1 ноября в "Дії" временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ". Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством социальной политики обновляют сервисы.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В министерстве обещают, что скоро услуга станет еще удобнее.
Если необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дії" не работает, можно сделать это офлайн.
Что изменится в предоставлении услуги "Помощь для ВПЛ"
После обновления услуги "Помощь для ВПЛ" подать заявление можно будет сразу на всю семью: детей, мужа или жену.
Получать выплаты могут дети внутренне перемещенных лиц, родившиеся после переезда семьи.
Кроме того, изменятся условия выплат: фокус будет сосредоточен на находящихся в сложных обстоятельствах гражданах.
Детальнее узнать о грядущих изменениях можно на сайте Минсоцполитики или обратившись в орган социальной защиты населения.
Важно! Если вы получали помощь раньше, то будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Далее помощь будет продлена тем гражданам, которые отвечают четко определенным критериям.
Тем временем услуги, связанные с изменением фактического места жительства и отменой статуса ВПЛ, останутся доступными в приложении "Дія".
Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему европейские страны пересматривают социальные выплаты украинским беженцам. Так, европейские регуляторные органы еще с февраля 2023 начали активно уменьшать помощь вынужденным переселенцам из Украины или активно проверять целесообразность такой помощи. Наиболее распространен отказ от продления безвозмездного проживания в странах Европейского Союза.
Также мы писали, от чего будет зависеть сумма соцвыплат украинским беженцам в Европе.
Не обошли мы вниманием и вопрос, кого из украинских беженцев могут лишить выплат или заставить вернуть деньги.
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