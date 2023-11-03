Змінився порядок виплат допомоги ВПО

Українські біженці. Фото: Новини.LIVE

Змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні. Нововведення вступили в силу з 1 листопада.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Нові правила оформлення виплат стосуються внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.

Зокрема, тепер для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

Якщо маєте питання щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, понад 90 тис. власників житла отримають компенсацію за надання притулку внутрішньо переміщеним особам у вересні. У рамках ініціативи "Прихисток", у вересні поточного року заплановано виплати загалом 105,5 млн гривень для 90 811 домовласників, які надали своє житло ВПО безоплатно.

У рамках плану "Прихисток" встановлено винагороду у розмірі приблизно 450 гривень щомісяця (або 14,77 гривні щодня) за надання житла одному ВПО. Кошти на ці виплати надаються Червоним Хрестом України.

Крім власників житла, право на компенсацію мають також орендарі державних чи муніципальних квартир.

Повідомляли Новини.LIVE про те, що з 1 листопада в "Дії" тимчасово недоступна послуга "Допомога для ВПО". Наразі Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики оновлюють сервіси.

Якщо необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, можна зробити це офлайн. Після оновлення послуги "Допомога для ВПО" подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину.

