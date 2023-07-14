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Выплаты родственникам погибшего военного: какие существуют условия

14 июля 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты родственникам погибшего военного — какие существуют условия
Деньги в руках. Фото: google.com.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском законодательстве предусмотрены условия, при которых пенсионные выплаты назначаются из-за потери кормильца-военнослужащего. Такую помощь могут оказать даже несовершеннолетнему родственнику погибшего — младшим братьям и сестрам.

О таких деталях рассказали юристы на правовом портале B2Bconsult.

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Право на выплаты из-за потери кормильца

По словам адвоката Игоря Дайнеко, право на выплаты из-за потери кормильца (погибшего или пропавшего без вести военного) прописаны в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Согласно ему, получать пенсионные выплаты могут нетрудоспособные члены его семьи. Для этого необходимо официальное подтверждение, что именно эти лица были на содержании военного.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

  • несовершеннолетние дети и внуки;
  • несовершеннолетние братья или сестры;
  • люди старше 18 лет, однако стали лицами с инвалидностью во время несовершеннолетия.

Какие условия получения выплат

Юрист отмечает, что главное условие на то, чтобы близкие родственники (сестры, братья, внуки) имели право на выплаты, является факт отсутствия трудоспособных родителей. Также члены семьи умершего, которых он содержал, могут подавать заявления на получение пенсии.

Согласно Семейному Кодексу Украины, совершеннолетним братьям или сестрам нужно содержать малолетних/несовершеннолетних братьев и сестер, при условии:

  • не имеют родителей, супругов;
  • родители неспособны их содержать;
  • родители нетрудоспособны из-за инвалидности первой, второй и третьей групп.

Примечательно, что если хотя бы один из родителей несовершеннолетнего — трудоспособный, то несовершеннолетний уже не будет считаться на содержании погибшего военного.

Что еще следует знать

Напомним, мы писали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Также мы рассказывали, какие заработные платы выплачиваются в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. В частности, больше платят командирам.

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