Виплати родичам загиблого військового — які існують умови

Гроші у руках. Фото: google.com.

В українському законодавстві передбачені умови, за яких пенсійні виплати призначають через втрату годувальника-військовослужбовця. Зокрема, таку допомогу можуть надати навіть неповнолітньому родичу загиблого — молодшим братам та сестрам.

Про такі деталі розповіли юристи на правовому порталі B2Bconsult.

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Право на виплати через втрату годувальника

За словами адвоката Ігоря Дайнеко, право на виплати через втрату годувальника (загиблого або зниклого безвісти військового) прописані у законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Згідно з ним, одержувати пенсійні виплати можуть непрацездатні члени його родини. Для цього необхідне офіційне підтвердження, що саме ці особи були на утриманні військового.

Непрацездатними членами родини вважаються:

неповнолітні діти та онуки;

неповнолітні брати чи сестри;

люди, яким більше 18 років, однак стали особами з інвалідністю під час неповноліття.

Які умови отримання виплат

Юрист зауважує, що головна умова на те, щоб близькі родичі (сестри, брати, онуки) мали право на виплати є факт відсутності працездатних батьків. Також члени родини померлого, яких він утримував, можуть подавати заяви на отримання пенсії.

Згідно з Сімейним Кодексом України, повнолітнім братам чи сестрам потрібно утримувати малолітніх/неповнолітніх братів і сестер, за умови:

не мають батьків, чоловіка/дружини;

батьки нездатні їх утримувати;

батьки непрацездатні через інвалідність першої, другої та третьої груп.

Примітно, що якщо бодай один з батьків неповнолітнього — працездатний, то неповнолітній вже не вважатиметься утриманцем загиблого військового.

Що також варто знати

Нагадаємо, ми писали, які виплати передбачені добровольцям під час війни. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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