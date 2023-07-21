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Выплаты на детей: кто может получить деньги за новорожденного

21 июля 2023 06:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выплаты на детей: кто может получить деньги за новорожденного
Мужчина держит деньги в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кабинет Министров Украины внес новые правила для внутри перемещенных лиц (ВПЛ) по социальным выплатам. Дополнительные средства теперь начисляются родителям, имеющим ребенка, рожденного после 24 февраля 2022 года, при условии, что родители имеют статус ВПЛ.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

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"Если на ребенка, который родился после 24.02.2022, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это урегулирует проблему с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения, когда их место жительства совпадало с местом жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).

Таким образом, финансовая помощь в размере 3 000 грн будет назначаться на детей, рожденных после 24 февраля 2022 года у родителей, имеющих статус ВПЛ, если родителям также назначат такую помощь.

Выплаты будут производиться в течение шести месяцев с возможностью продления на такой же период для отдельных категорий переселенцев.

Источник: facebook.com/MLSP.gov.ua

Напомним, что с 1 августа 2023 года государство изменяет механизм оказания помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Некоторые переселенцы в связи с этим потеряют право на получение 2-3 тыс. грн в месяц.

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