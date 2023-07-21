Виплати на дітей: хто може отримати гроші за новонародженого

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: google.com

Кабінет Міністрів України вніс нові правила для внутрішньопереміщених осіб (ВПО) щодо соціальних виплат. Додаткові кошти тепер нараховуються батькам, які мають дитину, народжену після 24 лютого 2022 року, за умови, що батьки мають статус ВПО.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

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"Якщо на дитину, яка народилась після 24.02.2022, але до набрання чинності цією постановою допомогу не було призначено, вона нараховується з дати звернення за нею з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це врегулює проблему з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення, коли їх місце проживання збігалося з місцем проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).

Таким чином, фінансову допомогу розміром 3 000 грн призначатимуть на дітей, які були народжені після 24 лютого 2022 року в батьків, що мають статус ВПО, якщо батькам також призначать таку допомогу.

Виплати відбуватимуться упродовж шести місяців з можливістю продовження на такий самий період для окремих категорій переселенців.

Джерело: facebook.com/MLSP.gov.ua

Нагадаємо, що з 1 серпня 2023 року держава змінює механізм надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Деякі переселенці у зв'язку з цим втратять право на отримання 2-3 тис. грн на місяць.