Выплаты до 1 000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить

Мужчина держит евро в руках. Фото: MIGUEL MEDINA

Украинские беженцы в Литве с видом на жительство или картой от миграционной службы могут получить финансовую помощь, которую спонсирует Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ). Деньги пойдут на частичное покрытие платы за жилье, с чем у многих украинцев проблемы.

Об этом сообщает lrt.lt.

Читайте также:

На какую сумму могут рассчитывать украинские беженцы

Финансовая помощь будет поступать в течение двух месяцев для примерно 73% украинцев, которые испытывают трудности с поиском долгосрочного жилья. Из-за отсутствия государственной поддержки граждане из других стран вынуждены самостоятельно решать вопросы проживания.

Более того, многие украинские беженцы в Литве сталкиваются с рядом проблем по аренде жилья, среди которых — высокие цены, необходимая плата за первый и последний месяц, нехватка средств.

"Мы надеемся, что эта мера поможет украинцам легче интегрироваться в Литве, особенно тем, кто трудоустроен и пытается самореализоваться", — отметил глава Представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингалис.

Суть помощи заключается в выплате единовременных сумм для частичного покрытия первого и последнего месяца аренды. Выплата составит 70% от стоимости, указанной в договоре, но не превысит 504 евро в месяц, что в совокупности составляет 1 008 евро. Примечательно, что затраты будут контролироваться, поэтому полученные средства нельзя использовать для чего-либо другого.

Кто может получить денежные выплаты

Международная организация по миграции в Вильнюсе также выделила категории населения, которым больше всего нужна помощь. Именно поэтому выплаты смогут получить:

семьи с детьми;

беременные женщины;

люди старше 60 лет;

семьи с лицами с инвалидностью.

Для подачи заявки нужно иметь разрешение на проживание в Литве или карточку от миграционной службы, а также заключить договор аренды на не менее 6 месяцев, который должен быть подписан не позднее чем за 40 рабочих дней до подачи заявки.

Напомним, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, будут ли иметь право на выплаты для "внутренне перемещенных лиц" (ВПО) граждане, которые вернутся из-за границы. По новым правилам, переехавшим за пределы страны переселенцам помощь больше не выплачивают.