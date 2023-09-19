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Виплати до 1 000 євро для біженців: в якій країні ЄС можна отримати

19 вересня 2023 02:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Виплати до 1 000 євро для біженців: в якій країні ЄС можна отримати
Чоловік тримає євро в руках. Фото: MIGUEL MEDINA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські біженці в Литві з дозволом на проживання або карткою від міграційної служби можуть отримати фінансову допомогу, яку спонсорує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ). Гроші підуть на часткове покриття плати за житло, з чим багато українців мають проблеми. 

Про це повідомляє lrt.lt.

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Фінансова допомога надходитиме протягом двох місяців для приблизно 73% українців, які мають труднощі з пошуком довгострокового житла. Через відсутність державної підтримки громадяни з інших країн змушені самостійно розв'язувати питання з проживанням. 

Більше того багато українських біженців у Литві стикають з низкою проблем щодо оренди житла, серед яких — високі ціни, необхідна плата за перший і останній місяці, брак коштів.

"Ми сподіваємося, що цей захід допоможе українцям легше інтегруватися в Литві, особливо тим, хто працевлаштований і намагається самореалізуватися", — зазначив голова Представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінґяліс.

Сутність допомоги полягає в виплаті одноразових сум для часткового покриття першого та останнього місяця оренди. Виплата становитиме 70% вартості, зазначеної в договорі, але не перевищуватиме 504 євро на місяць, що загалом складає 1 008 євро. Примітно, що витрати будуть контролюватися, тому отримані кошти не можна використовувати для чогось іншого.

Хто може отримати грошові виплати

Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі також виокремила категорії населення, яким найбільше потрібне допомога. Саме тому виплати зможуть отримати:

  • сім'ї з дітьми;
  • вагітні жінки;
  • люди старше 60 років;
  • родини з особами з інвалідністю.

Для подання заявки потрібно мати дозвіл на проживання у Литві або картку від міграційної служби, а також укласти договір оренди на не менш як 6 місяців, і підписаний не пізніше, ніж за 40 робочих днів до подання заявки.

Нагадаємо, що в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, чи матимуть право на виплати для "внутрішньо переміщених осіб (ВПО)" громадяни, які повернуться з-за кордону. За новими правилами, тим переселенцям, які виїхали за межі країни, допомогу більше не виплачують.

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