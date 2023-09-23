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Выплата отпускных: рассчитывать заработок будут по новым правилам

23 сентября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — что изменилось в выплате отпускных
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине скорректировали порядок исчисления средней заработной платы для выплаты отпускных. Теперь расчет будет происходить по-новому.

О том, что именно изменилось, сообщает Министерство экономики.

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Отпускные по новым правилам

В ведомстве объяснили, как будет происходить применение изменений, утвержденных правительственным постановлением №957, на практике. Ими подкорректировали действующие нормы "Порядка исчисления средней заработной платы" №100.

В Минэкономики отмечают, что соответствующие нормы постановления в сентябре текущего года вступили в силу. Там прописано, как определять расчетный период при исчислении средней заработной платы для предоставления материальной помощи гражданам.

Согласно обновленным правилам, размер среднего заработка для предоставления денежной помощи будут устанавливать на основе выплат за последние 12 месяцев работы, предшествующие месяцу оказания помощи.

"Когда средняя месячная заработная плата определена законодательством как расчетная величина для предоставления материальной (денежной) помощи, при исчислении среднего заработка для ее предоставления расчетным периодом будут 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления указанной помощи", — объясняют специалисты.

При этом в порядке №100 не предусматривается, что расчетные месяцы должны быть отработаны полностью.

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Напомним, в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, отменив ряд мелких надбавок.

Также мы сообщали, что украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

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