Робота в Україні — що змінилось у виплаті відпускних

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні відкоригували порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати відпускних. Тепер розрахунок відбуватиметься по-новому.

Про те, що саме змінилось, повідомляє Міністерство економіки.

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Відпускні за новими правилами

У відомстві пояснили, як відбуватиметься застосування змін, затверджених урядовою постановою №957, на практиці. Ними підкоректували чинні норми "Порядку обчислення середньої заробітної плати" № 100.

У Мінекономіки зазначають, що відповідні норми постанови у вересні поточного року набули чинності. Там прописано, як визначати розрахунковий період під час обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги громадянам.

Згідно з оновленими правилами, розмір середнього заробітку для надання грошової допомоги встановлюватимуть на основі виплат за останні 12 місяців роботи, що передують місяцю надання допомоги.

"Коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для надання матеріальної (грошової) допомоги, при обчисленні середнього заробітку для її надання розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців, які передують місяцю надання зазначеної допомоги", — пояснюють фахівці.

При цьому у порядку № 100 не передбачається, що розрахункові місяці повинні бути відпрацьовані повністю.

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Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Також ми повідомляли, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.