Работа в Украине — кто из работников имеет право на выплату четырех зарплат

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине гражданам законодательством предусматривается предоставление права на выплаты больничных из-за временной нетрудоспособности. При этом максимально можно получить страховую выплату пострадавшим на производстве в размере четырех минимальных заработных плат.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Страховые выплаты в Украине

Право на страховые выплаты предусмотрены законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно ему, существует минимальный и максимальный объем страховой выплаты для лиц, пострадавших на производстве.

Как говорится в документе, размер страховки определяют исходя из объема среднемесячной заработной платы, которую гражданин получал до повреждения здоровья.

Также сумму ежемесячной страховой выплаты устанавливают, учитывая степень утраты трудоспособности.

Закон устанавливает верхний предел ежемесячной страховой выплаты в размере четырех минимальных заработных плат. Поэтому выплаты не могут быть выше указанного лимита.

Также по документу, человеку не могут выплачивать меньше установленного минимального размера назначенной ежемесячной страховой выплаты. Он в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной зарплаты, добавляют в ПФУ.

В 2023 году минимальная зарплата в Украине составляет 6,7 тысячи гривен.

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Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.