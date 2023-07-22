Робота в Україні — хто з працівників має право на виплату чотирьох зарплат

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні громадянам законодавством передбачається надання права на виплати лікарняних через тимчасову непрацездатність. При цьому максимально можна отримати страхову виплату для постраждалих на виробництві у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на страхові виплати передбачені законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Згідно з ним, існує мінімальний та максимальний обсяг страхової виплати для осіб, постраждалих на виробництві.

Як йдеться у документі, розмір страховки визначають, виходячи з обсягу середньомісячної заробітної плати, яку громадянин отримував до пошкодження здоров'я.

Також суму щомісячної страхової виплати встановлюють, беручи до уваги ступінь втрати працездатності.

Закон встановляє верхню межу щомісячної страхової виплати у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Тому виплати не можуть бути вищими за вказаний ліміт.

Також, за документом, людині не можуть виплачувати менше встановленого мінімального розміру призначеної щомісячної страхової виплати. Він у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути менший за мінімальну зарплату, додають у ПФУ.

У 2023 році мінімальна зарплата в Україні становить 6,7 тисячі гривень.

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Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.