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Виплата чотирьох зарплат одразу: хто з працівників має право

22 липня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — хто з працівників має право на виплату чотирьох зарплат
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадянам законодавством передбачається надання права на виплати лікарняних через тимчасову непрацездатність. При цьому максимально можна отримати страхову виплату для постраждалих на виробництві у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Страхові виплати в Україні

Право на страхові виплати передбачені законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Згідно з ним, існує мінімальний та максимальний обсяг страхової виплати для осіб, постраждалих на виробництві.

Як йдеться у документі, розмір страховки визначають, виходячи з обсягу середньомісячної заробітної плати, яку громадянин отримував до пошкодження здоров'я.

Також суму щомісячної страхової виплати встановлюють, беручи до уваги ступінь втрати працездатності.

Закон встановляє верхню межу щомісячної страхової виплати у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Тому виплати не можуть бути вищими за вказаний ліміт.

Також, за документом, людині не можуть виплачувати менше встановленого мінімального розміру призначеної щомісячної страхової виплати. Він у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути менший за мінімальну зарплату, додають у ПФУ.

У 2023 році мінімальна зарплата в Україні становить 6,7 тисячі гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

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