Военного вывели за штат — на какие выплаты он может рассчитывать
В условиях военного времени бывают случаи, когда военнослужащий покидает место службы. И многих в таком случае интересует, какие средства они будут получать, когда окажутся вне штата.
Ответ на этот вопрос дал финансовый Telegram-канал Pro News.
Кто может оказаться вне штата
Основания для вывода военного вне штата могут быть следующими:
- расформирование воинской части;
- возвращение военного, чье место в штате занимал зачисленный в распоряжение командира;
- признание ВЛК военнослужащего непригодным;
- пребывание на длительном лечении;
- пребывание в отпуске по уходу за ребёнком.
Выплаты внештатным военным
После перевода военного вне штат выплаты изменяются следующим образом:
- в течение 2-х месяцев со дня перевода денежное довольствие выплачивается в размере зарплаты по последней занимаемой должности в полном объеме;
- после 2-х месяцев со дня зачисления будет выплачиваться оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение 20 100 грн на условиях и в порядке, установленных Правительством.
Ранее мы говорили, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и командного состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.
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