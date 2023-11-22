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Военного вывели за штат — на какие выплаты он может рассчитывать

22 ноября 2023 13:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военного вывели за штат — на какие выплаты он может рассчитывать
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В условиях военного времени бывают случаи, когда военнослужащий покидает место службы. И многих в таком случае интересует, какие средства они будут получать, когда окажутся вне штата.

Ответ на этот вопрос дал финансовый Telegram-канал Pro News.

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Кто может оказаться вне штата

Основания для вывода военного вне штата могут быть следующими:

  • расформирование воинской части;
  • возвращение военного, чье место в штате занимал зачисленный в распоряжение командира;
  • признание ВЛК военнослужащего непригодным;
  • пребывание на длительном лечении;
  • пребывание в отпуске по уходу за ребёнком.

Выплаты внештатным военным

После перевода военного вне штат выплаты изменяются следующим образом:

  • в течение 2-х месяцев со дня перевода денежное довольствие выплачивается в размере зарплаты по последней занимаемой должности в полном объеме;
  • после 2-х месяцев со дня зачисления будет выплачиваться оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение 20 100 грн на условиях и в порядке, установленных Правительством.

Ранее мы говорили, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и командного состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.

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