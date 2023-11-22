Військового вивели поза штат — на які виплати він може розраховувати

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В умовах військового часу трапляються випадки, коли військовослужбовець полишає місце служби. І багатьох у такому випадку цікавить, які кошти вони отримуватимуть, коли опиняться поза штатом.

Відповідь на це питання дав фінансовий Telegram-канал Pro News.

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Підстави для виведення військового поза штат можуть бути такими:

розформування військової частини;

повернення військового, чиє місце у штаті займав зарахований у розпорядження командира;

визнання ВЛК військовослужбовця непридатним;

перебування на тривалому лікуванні;

перебування у відпустці по догляду за дитиною.

Виплати позаштатним військовим

Після переведення військового поза штат виплати змінюються таким чином:

протягом 2-х місяців із дня переведення грошове забезпечення виплачується у розмірі зарплати за останньою займаною посадою в повному обсязі;

після 2-х місяців з дня зарахування виплачуватиметься оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода 20 100 грн на умовах та в порядку, встановлених Урядом.

Раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Таким чином зберігається фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо. Зокрема, сюди входять і компенсації за поранення військових під час служби.