Скільки можуть отримати військові за поранення чи інвалідність

Грошові виплати військовим із пораненнями — скільки можна отримати
Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Таким чином зберігається фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо. Зокрема сюди входять і компенсації за поранення військових під час служби.
Про це повідомляє Pro Гроші.
Які виплати можуть отримати військові через поранення
Розмір грошових виплат військовим за поранення залежить від ступеня тяжкості поранення, розміру грошового забезпечення військовослужбовця, а також можливого встановлення інвалідності.
Таким чином поранені військові можуть розраховувати на такі виплати:
- щомісячне грошове забезпечення в розмірі останньої зарплати перед пораненням — контузією, травмою, каліцтвом;
- додаткова винагорода сумою 100 тисяч гривень за поранення під час бойових завдань виплачується щомісяця протягом періодів лікування в стаціонарі або у відпустці для лікування;
- одноразова грошова допомога — компенсація за ушкодження здоров'я, що призвело до втрати працездатності чи інвалідності;
- матеріальна допомога для побутових потреб — щомісячна виплата розміром грошового забезпечення, яку військовослужбовець може отримувати щороку;
- грошова допомога на оздоровлення — виплата у розмірі місячного забезпечення, що надається щорічно.
Нагадаємо, що військові на фронті стикаються з високими навантаженнями, постійно перебувають у стресових та екстремальних ситуаціях та виснажуються як фізично, так і морально. Саме тому вони мають право взяти перепочинок. Стало відомо, які відпустки доступні українським воїнам та яка їх тривалість.
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