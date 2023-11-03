Скільки можуть отримати військові за поранення чи інвалідність

Український захисник на передовій готується до запуску дрона. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Таким чином зберігається фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо. Зокрема сюди входять і компенсації за поранення військових під час служби.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Які виплати можуть отримати військові через поранення

Розмір грошових виплат військовим за поранення залежить від ступеня тяжкості поранення, розміру грошового забезпечення військовослужбовця, а також можливого встановлення інвалідності.

Таким чином поранені військові можуть розраховувати на такі виплати:

щомісячне грошове забезпечення в розмірі останньої зарплати перед пораненням — контузією, травмою, каліцтвом;

додаткова винагорода сумою 100 тисяч гривень за поранення під час бойових завдань виплачується щомісяця протягом періодів лікування в стаціонарі або у відпустці для лікування;

одноразова грошова допомога — компенсація за ушкодження здоров'я, що призвело до втрати працездатності чи інвалідності;

матеріальна допомога для побутових потреб — щомісячна виплата розміром грошового забезпечення, яку військовослужбовець може отримувати щороку;

грошова допомога на оздоровлення — виплата у розмірі місячного забезпечення, що надається щорічно.

Нагадаємо, що військові на фронті стикаються з високими навантаженнями, постійно перебувають у стресових та екстремальних ситуаціях та виснажуються як фізично, так і морально. Саме тому вони мають право взяти перепочинок. Стало відомо, які відпустки доступні українським воїнам та яка їх тривалість.