Сколько могут получить военные за ранение или инвалидность

Украинский защитник на передовой готовится к запуску дрона. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.

Об этом сообщает Pro Гроші.

Читайте также:

Какие выплаты могут получить военные из-за ранений

Размер денежных выплат военным за ранения зависит от степени тяжести ранения, размера денежного довольствия военнослужащего, а также возможного установления инвалидности.

Таким образом, раненые военные могут рассчитывать на следующие выплаты:

ежемесячное денежное довольствие в размере последней зарплаты перед ранением — контузией, травмой, увечьем;

дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за ранения во время боевых заданий выплачивается ежемесячно в течение периодов лечения в стационаре или в отпуске для лечения;

единовременная денежная помощь — компенсация за повреждение здоровья, что привело к потере трудоспособности или инвалидности;

материальная помощь для бытовых нужд — ежемесячная выплата размером денежного довольствия, которую военнослужащий может получать ежегодно;

денежное пособие на оздоровление — выплата в размере ежегодного месячного обеспечения.

Напомним, что военные на фронте сталкиваются с высокими нагрузками, постоянно находятся в стрессовых и экстремальных ситуациях и истощаются как физически, так и морально. Именно поэтому они имеют право взять передышку. Стало известно, какие отпуска доступны украинским воинам и какова их продолжительность.