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Денежные выплаты военным с ранениями — сколько можно получить

3 ноября 2023 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько могут получить военные за ранение или инвалидность
Украинский защитник на передовой готовится к запуску дрона. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.

Об этом сообщает Pro Гроші

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Размер денежных выплат военным за ранения зависит от степени тяжести ранения, размера денежного довольствия военнослужащего, а также возможного установления инвалидности.

Таким образом, раненые военные могут рассчитывать на следующие выплаты:

  • ежемесячное денежное довольствие в размере последней зарплаты перед ранением — контузией, травмой, увечьем;
  • дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за ранения во время боевых заданий выплачивается ежемесячно в течение периодов лечения в стационаре или в отпуске для лечения;
  • единовременная денежная помощь — компенсация за повреждение здоровья, что привело к потере трудоспособности или инвалидности;
  • материальная помощь для бытовых нужд — ежемесячная выплата размером денежного довольствия, которую военнослужащий может получать ежегодно;
  • денежное пособие на оздоровление — выплата в размере ежегодного месячного обеспечения.

Напомним, что военные на фронте сталкиваются с высокими нагрузками, постоянно находятся в стрессовых и экстремальных ситуациях и истощаются как физически, так и морально. Именно поэтому они имеют право взять передышку. Стало известно, какие отпуска доступны украинским воинам и какова их продолжительность.

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