Курс на 23 августа — валюта в Украине стремительно дорожает

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 23 августа в покупке на уровне 39,80 грн/евро, что меньше против предыдущего банковского дня на одну копейку. Курс американской валюты неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

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Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,20 грн/евро (-0,01), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта стремительно дорожает. Доллар в среднем стоит 38,17 грн. В покупке— 37,64 грн (+0,14), в продаже — 38,44 (+0,14). Евро стоит в покупке 41,13 (+0,14) грн, в продаже — 42,17 (+0,15) грн.

ПриватБанк — 37,65 грн (+0,30) — 38,25 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,65 грн (+0,30) — 38,40 грн (+0,15);

Правэкс-Банк — 37,80 грн (+0,30) — 38,55 грн (+0,35);

Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,35 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 37,35 грн — 38,45 грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит: в покупке — 38,26 (+0,21) грн, в продаже — 38,55 (0,34) грн. Евро в покупке — 41,75 (+0,20) грн, в продаже — 42,10 (+0,30) грн.

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Напомним, Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Также НБУ обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.