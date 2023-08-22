Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Валюта в Украине стремительно дорожает: курс на 23 августа arrow

Валюта в Украине стремительно дорожает: курс на 23 августа

22 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс на 23 августа — валюта в Украине стремительно дорожает
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 23 августа в покупке на уровне 39,80 грн/евро, что меньше против предыдущего банковского дня на одну копейку. Курс американской валюты неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара на 23 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,20 грн/евро (-0,01), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта стремительно дорожает. Доллар в среднем стоит 38,17 грн. В покупке— 37,64 грн (+0,14), в продаже — 38,44 (+0,14). Евро стоит в покупке 41,13 (+0,14) грн, в продаже — 42,17 (+0,15) грн.

  • ПриватБанк — 37,65 грн (+0,30) — 38,25 грн (+0,20);
  • Ощадбанк — 37,65 грн (+0,30) — 38,40 грн (+0,15);
  • Правэкс-Банк — 37,80 грн (+0,30) — 38,55 грн (+0,35);
  • Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,35 грн (+0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,35 грн — 38,45 грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит: в покупке — 38,26 (+0,21) грн, в продаже — 38,55 (0,34) грн. Евро в покупке — 41,75 (+0,20) грн, в продаже — 42,10 (+0,30) грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Также НБУ обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз