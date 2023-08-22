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Валюта в Україні стрімко дорожчає: курс на 23 серпня

22 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс на 23 серпня — валюта в Україні стрімко дорожчає
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 23 серпня у купівлі на рівні 39,80 грн/євро, що менше проти попереднього банківського дня на одну копійку. Курс американської валюти незмінний: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на сайті НБУ.

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Курс долара на 23 серпня

Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 40,20 грн/євро (-0,01), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта стрімко дорожчає. Долар у середньому коштує 38,17 грн. В купівлі — 37,64 грн (+0,14), у продажу — 38,44 (+0,14). Євро коштує у купівлі 41,13 (+0,14) грн, у продажу — 42,17 (+0,15) грн.

  • ПриватБанк — 37,65 грн (+0,30) — 38,25 грн (+0,20);
  • Ощадбанк — 37,65 грн (+0,30) — 38,40 грн (+0,15);
  • Правекс-Банк — 37,80 грн (+0,30) — 38,55 грн (+0,35);
  • Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,35 грн (+0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,35 грн — 38,45 грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує: у купівлі — 38,26 (+0,21) грн, у продажу — 38,55 (0,34) грн. Євро у купівлі — 41,75 (+0,20) грн, у продажу — 42,10 (+0,30) грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

Також НБУ зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть

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