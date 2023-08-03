Помощь переселенцам — в правительстве изменили регулярность выплат

В правительстве изменили регулярность выплат переселенцам: что важно знать
В Украине в августе 2023 года помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут выплачивать по-новому. Изменения касаются их регулярности.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) №709.
Когда ждать выплат ВПЛ в августе
Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям, в 2 тысячи гривен — для всех других переселенцев со статусом ВПЛ.
Так, согласно правительственному постановлению от 11 июля 2023 года, в стране изменятся периоды государственных выплат внутренним переселенцам.
Как отмечается, уже начиная с августа и в дальнейшем будет действовать два выплатных периода помощи внутренне перемещенным лицам:
- до 15 числа ежемесячно;
- до 28 числа ежемесячно.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало контакты в случае вопросов относительно таких выплат:
- круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам Минреинтеграции: 15-48;
- горячая линия Уполномоченного по ВПО (066) 813-62-39.
Изменения в правилах оказания помощи
С 1 августа также изменились правила оказания помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь ее будут назначать исключительно на полгода с возможностью пролонгирования.
Также начнут выплачивать государственную материальную помощь детям, родившимся после 24 февраля прошлого года. Деньги смогут получить граждане, имеющие статус ВПЛ. То есть дети переселенцев, которые родились и были прописаны на новом месте жительства.
Для всех переселенцев продолжат выплаты до конца января 2024 года автоматически за исключением граждан, которые:
- выехали за границу более чем на 30 календарных дней подряд без веских причин (командировка, реабилитация, стажировка, лечение, оздоровление ребенка, уход за больным ребенком);
- вернулись в свои дома, оставлявшие на время боевых действий;
- отбывают наказания в местах лишения свободы, осужденные за "коллаборационизм".
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине некоторые граждане могут оформить финансовую помощь в 2,5 тыс. грн. Правительство совместно с Миссией Международного Комитета Красного Креста и Общества Красного Креста Украины реализуют соответствующую программу.
Также мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.