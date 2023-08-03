Помощь переселенцам — в правительстве изменили регулярность выплат

Человек, держащий карточку в руках. Фото: Unplush

В Украине в августе 2023 года помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут выплачивать по-новому. Изменения касаются их регулярности.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) №709.

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Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям, в 2 тысячи гривен — для всех других переселенцев со статусом ВПЛ.



Так, согласно правительственному постановлению от 11 июля 2023 года, в стране изменятся периоды государственных выплат внутренним переселенцам.

Как отмечается, уже начиная с августа и в дальнейшем будет действовать два выплатных периода помощи внутренне перемещенным лицам:

до 15 числа ежемесячно;

до 28 числа ежемесячно.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало контакты в случае вопросов относительно таких выплат:

круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам Минреинтеграции: 15-48;

горячая линия Уполномоченного по ВПО (066) 813-62-39.

Изменения в правилах оказания помощи

С 1 августа также изменились правила оказания помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь ее будут назначать исключительно на полгода с возможностью пролонгирования.

Также начнут выплачивать государственную материальную помощь детям, родившимся после 24 февраля прошлого года. Деньги смогут получить граждане, имеющие статус ВПЛ. То есть дети переселенцев, которые родились и были прописаны на новом месте жительства.

Для всех переселенцев продолжат выплаты до конца января 2024 года автоматически за исключением граждан, которые:

выехали за границу более чем на 30 календарных дней подряд без веских причин (командировка, реабилитация, стажировка, лечение, оздоровление ребенка, уход за больным ребенком);

вернулись в свои дома, оставлявшие на время боевых действий;

отбывают наказания в местах лишения свободы, осужденные за "коллаборационизм".

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине некоторые граждане могут оформить финансовую помощь в 2,5 тыс. грн. Правительство совместно с Миссией Международного Комитета Красного Креста и Общества Красного Креста Украины реализуют соответствующую программу.

Также мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.