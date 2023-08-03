Допомога переселенцям — в уряді змінили регулярність виплат

Людина тримає картку у руках. Фото: Unplush

В Україні у серпні 2023 року допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплачуватимуть по-новому. Зміни стосуються їх регулярності.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України (КМУ) № 709.

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Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям, у 2 тисячі гривень — для всіх інших переселенців зі статусом ВПО.



Так, згідно з урядовою постановою від 11 липня 2023 року, в країні зміняться періоди державних виплат внутрішнім переселенцям.

Як зазначається, вже починаючи із серпня та у подальшому діятиме два виплатних періоди допомоги внутрішньо переміщеним особам:

до 15 числа щомісяця;

до 28 числа щомісяця.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало контакти, у разі питань щодо таких виплат:

цілодобова гаряча лінія з кризових питань Мінреінтеграції: 15-48;

гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО (066) 813-62-39.

Зміни у правилах надання допомоги

З 1 серпня також змінились правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тепер її призначатимуть виключно на пів року з можливістю пролонгування.

Також почнуть виплачувати державну матеріальну допомогу дітям, народженим після 24 лютого минулого року. Гроші зможуть отримати громадяни, які мають статус ВПО. Тобто діти переселенців, які народилися та були прописані за новим місцем проживання.

Для всіх переселенців продовжать виплати до кінця січня 2024 року автоматично за винятком громадян, які:

виїхали за кордон на понад 30 календарних днів поспіль без вагомих причин (відрядження, реабілітація, стажування, лікування, оздоровлення дитини, догляд за хворою дитиною);

повернулися у свої домівки, які залишали на час бойових дій;

відбувають покарання у місцях позбавлення волі, засуджені за "колабораціонізм".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити фінансову допомогу у 2,5 тис. грн. Уряд спільно з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариства Червоного Хреста України реалізовують відповідну програму.

Також ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.