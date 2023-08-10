Курс валют на 11 августа – доллар снова упал в банках

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине курс доллара несколько опустился, а евровалюта добавила в цене. Национальный банк Украины тоже установил новый курс валют.

Об этом говорится на сайте Kurs.

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Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,40 грн. В покупке — 36,91 грн (-0,02), в продаже — 37,63 (-0,01). Евро стоит в покупке 40,61 грн (-0,04), в продаже — 41,67 грн (+0,05).

ПриватБанк — 36,70 грн — 37,30 грн;

Оптимальный — 37,36 грн (+0,02) — 37,45 грн (-0,001);

Ощадбанк — 36,95 грн — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 37,00 грн (-0,10) — 37,65 (-0,10) грн;

Sense банк — 37,10 грн (-0,05) — 37,70 грн;

Кредобанк — 37,09 грн — 37,69 грн;

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Идея Банк — 37,00 грн — 37,80 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит в покупке — 37,37 (+0,02), 37,45 (+0,00) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,20 грн (+0,05), в продаже — 41,40 грн (+0,06).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,28 (+0,14) и 40,69 (+0,14) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Больше о валюте

Напомним, Национальный банк на фоне проблемной ситуации с продлением действия "зернового соглашения" продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты был больше на 190 млн долларов против предыдущей недели.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 г. заработали обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.