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В Україні знову обвалився долар: курс валют на 11 серпня

10 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 11 серпня — долар знову впав у банках
Валюта у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні курс долара дещо опустився, а євровалюта — додала у ціні. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це йдеться на сайті Kurs.

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Курс долара на 11 серпня

Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,40 гривні. У купівлі — 36,91 грн (-0,02), у продажу — 37,63 (-0,01). Євро коштує у купівлі 40,61 грн (-0,04), у продажу — 41,67 грн (+0,05).

  • ПриватБанк — 36,70 грн — 37,30 грн;
  • Оптимальний — 37,36 грн (+0,02) — 37,45 грн (-0,001);
  • Ощадбанк — 36,95 грн — 37,75 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,00 грн (-0,10) — 37,65 (-0,10) грн;
  • Sense банк — 37,10 грн (-0,05) — 37,70 грн;
  • Кредобанк — 37,09 грн — 37,69 грн;
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Ідея Банк — 37,00 грн — 37,80 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує у купівлі — 37,37 (+0,02), 37,45 (+0,00) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,20 грн (+0,05), у продажу — 41,40 грн (+0,06).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,28 (+0,14) та 40,69 (+0,14) грн — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк на тлі проблемної ситуації з продовженням дії "зернової угоди" продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був більший на понад 190 млн доларів проти попереднього тижня.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

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