Курс валют на 11 серпня — долар знову впав у банках

Валюта у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні курс долара дещо опустився, а євровалюта — додала у ціні. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це йдеться на сайті Kurs.

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Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,40 гривні. У купівлі — 36,91 грн (-0,02), у продажу — 37,63 (-0,01). Євро коштує у купівлі 40,61 грн (-0,04), у продажу — 41,67 грн (+0,05).

ПриватБанк — 36,70 грн — 37,30 грн;

Оптимальний — 37,36 грн (+0,02) — 37,45 грн (-0,001);

Ощадбанк — 36,95 грн — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 37,00 грн (-0,10) — 37,65 (-0,10) грн;

Sense банк — 37,10 грн (-0,05) — 37,70 грн;

Кредобанк — 37,09 грн — 37,69 грн;

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Ідея Банк — 37,00 грн — 37,80 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує у купівлі — 37,37 (+0,02), 37,45 (+0,00) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,20 грн (+0,05), у продажу — 41,40 грн (+0,06).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,28 (+0,14) та 40,69 (+0,14) грн — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк на тлі проблемної ситуації з продовженням дії "зернової угоди" продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був більший на понад 190 млн доларів проти попереднього тижня.

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