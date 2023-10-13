Курс валют на 16 октября — в Украине доллар продолжает дешеветь

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины обновили официальный курс валют. Согласно ему, евро стоит 38,27 грн/евро (-0,14), а доллар — 36,37 грн (-0,02).

Такая информация обнародована на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

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Курс доллара и евро

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,05 грн (-0,01). В покупке — 37,37 грн (-0,07), в продаже — 38,09 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,65 грн (-0,02), в продаже — 40,68 (-0,01) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн – 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн – 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,65 грн (-0,05) – 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

ТАСкомбанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,05 грн (+0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,02), в продаже — 38,11 (-0,04). Цена евро в покупке — 40,30 грн (-0,02), в продаже — 40,50 грн (-0,05).

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Напомним, курс доллара в 2024 году, вероятно, будет соответствовать запланированным показателям. Условием этому является отсутствие у Украины проблем с макрофинансированием.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.