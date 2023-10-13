Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні зміцнюється гривня: курс валют на 16 жовтня arrow

В Україні зміцнюється гривня: курс валют на 16 жовтня

13 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 16 жовтня — в Україні долар продовжує дешевшати
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс валют. Згідно з ним, євро коштує 38,27 грн/євро (-0,14), а долар — 36,37 грн (-0,02).

Така інформація оприлюднена на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,05 грн (-0,01). У купівлі — 37,37 грн (-0,07), в продажу — 38,09 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,65 грн (-0,02), у продажу — 40,68 (-0,01) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,05 грн (+0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,02), у продажу — 38,11 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (-0,02), у продажу — 40,50 грн (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про гроші

Нагадаємо, курс долара у 2024 році, ймовірно, відповідатиме запланованим показникам. Умовою цьому є відсутність в України проблем з макрофінансуванням.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз