Курс валют на 16 жовтня — в Україні долар продовжує дешевшати

В Україні зміцнюється гривня: курс валют на 16 жовтня
У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс валют. Згідно з ним, євро коштує 38,27 грн/євро (-0,14), а долар — 36,37 грн (-0,02).
Така інформація оприлюднена на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.
Курс долара та євро
На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,05 грн (-0,01). У купівлі — 37,37 грн (-0,07), в продажу — 38,09 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,65 грн (-0,02), у продажу — 40,68 (-0,01) грн.
- ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
- ТАСкомбанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,05 грн (+0,05).
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,02), у продажу — 38,11 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (-0,02), у продажу — 40,50 грн (-0,05).
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Більше про гроші
Нагадаємо, курс долара у 2024 році, ймовірно, відповідатиме запланованим показникам. Умовою цьому є відсутність в України проблем з макрофінансуванням.
Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.
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