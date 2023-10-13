Курс валют на 16 жовтня — в Україні долар продовжує дешевшати

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс валют. Згідно з ним, євро коштує 38,27 грн/євро (-0,14), а долар — 36,37 грн (-0,02).

Така інформація оприлюднена на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,05 грн (-0,01). У купівлі — 37,37 грн (-0,07), в продажу — 38,09 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,65 грн (-0,02), у продажу — 40,68 (-0,01) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

ТАСкомбанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,05 грн (+0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,02), у продажу — 38,11 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (-0,02), у продажу — 40,50 грн (-0,05).

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Більше про гроші

Нагадаємо, курс долара у 2024 році, ймовірно, відповідатиме запланованим показникам. Умовою цьому є відсутність в України проблем з макрофінансуванням.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.