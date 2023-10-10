Курс долара в Україні — МВФ зробив прогноз до 2029 року

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.

Про це йдеться у звіті World Economic Outlook за жовтень 2023 року.

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Що чекає на курс долара до 2029-го

Відповідно до розрахунків МВФ, знецінення української національної валюти можливе наприкінці цього року, а наступного — курс американської валюти може перетне позначку 40 грн за долар.

За даними фонду, прогнозований середньорічний курс нацвалюти до долара наступний:

у 2023 році — 37,5 грн/дол.;

у 2024 році — 41,4 грн/дол.;

у 2025 році — 46,0 грн/дол.;

у 2026 році — 48,9 грн/дол.;

у 2027 році — 51,3 грн/дол.;

у 2028 році — 53,9 грн/дол.

Яка зараз ситуація на ринку

З огляду на це, Національний банк України (НБУ) до початку цього місяця тримав курс на позначці 36,6 грн/долар, однак до кінця поточного року відбудеться суттєве знецінення гривні, щоб середньорічний курс піднявся до рівня 37,5 грн/дол.

Варто зауважити, що курс долара в розрахунках фонду на наступний рік на рівні 41,4 грн/долар зібгається з тим, що закладений урядом до проєкту Державного бюджету на 2024 рік.

При цьому український уряд прогнозує незначну девальвацію курсу нацвалюти до долара у 2024-му.

На 10 жовтня Національний банк України встановив офіційний курс валют на такому рівні: євро коштує 38,48 грн/євро (-0,17), а долар — 36,55 грн (-0,03). Ситуація на українському готівковому ринку стабільна: американська валюта у середньому коштує 38,10 грн (-0,03). У купівлі — 37,47 грн (-0,02), в продажу — 38,16 (+0,02). Євро коштує у купівлі 39,72 грн (-0,03), у продажу — 40,74 (+0,04) грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що в Нацбанку оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.