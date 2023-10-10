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Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз МВФ

10 октября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — МВФ сделал прогноз до 2029 года
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook за октябрь 2023 года.

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Согласно расчетам МВФ, обесценивание украинской национальной валюты возможно в конце этого года, а в следующем — курс американской валюты может пересечь отметку 40 грн за доллар.

По данным фонда, прогнозируемый среднегодовой курс нацвалюты к доллару следующий:

  • в 2023 году — 37,5 грн/долл.;
  • в 2024 году — 41,4 грн/долл.;
  • в 2025 году — 46,0 грн/долл.;
  • в 2026 году — 48,9 грн/долл.;
  • в 2027 году — 51,3 грн/долл.;
  • в 2028 году — 53,9 грн/долл.

Какая сейчас ситуация на рынке

Учитывая это, Национальный банк Украины (НБУ) до начала этого месяца держал курс на отметке 36,6 грн/доллар, однако до конца текущего года произойдет существенное обесценение гривны, чтобы среднегодовой курс поднялся до 37,5 грн/долл.

Следует отметить, что курс доллара в расчетах фонда на следующий год на уровне 41,4 грн/доллар совпадает с тем, что заложен правительством в проект Государственного бюджета на 2024 год.

При этом украинское правительство прогнозирует незначительную девальвацию курса нацвалюты по отношению к доллару в 2024-м.

На 10 октября Национальный банк Украины установил официальный курс валют на таком уровне: евро стоит 38,48 грн/евро (-0,17), а доллар — 36,55 грн (-0,03). Ситуация на украинском наличном рынке стабильна: американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (-0,03). В покупке — 37,47 грн (-0,02), в продаже — 38,16 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,72 грн (-0,03), в продаже — 40,74 (+0,04) грн.

Что еще следует знать

Напомним, Нацбанк с 3 октября 2023 года перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что в Нацбанке обновили сроки обмена старых денег, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

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