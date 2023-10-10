Курс валют на 10 жовтня — в Україні впали ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 10 жовтня. Відповідно до нього, євро коштує 38,48 грн/євро (-0,17), а долар — 36,55 грн (-0,03).

Така інформація оприлюднена на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,10 грн (-0,03). У купівлі — 37,47 грн (-0,02), в продажу — 38,16 (+0,02). Євро коштує у купівлі 39,72 грн (-0,03), у продажу — 40,74 (+0,04) грн.

ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;

Укрексімббанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);

ОТП банк — 37,00 грн — 38 грн (+0,22);

Правекс-Банк — 37,60 грн (+0,20) — 38,20 грн (+0,15).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,03 грн (-0,04), у продажу — 38,20 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,35 грн (-0,15), у продажу — 40,60 (-0,15).

Джерело. Мінфін

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