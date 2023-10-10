Курс валют на 10 октября — в Украине упали цены на доллар

Банки и обменники обновили цены на доллар: курс валют на 10 октября
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 октября. Согласно ему, евро стоит 38,48 грн/евро (-0,17), а доллар — 36,55 грн (-0,03).
Такая информация обнародована на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.
Курс доллара и евро
На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (-0,03). В покупке — 37,47 грн (-0,02), в продаже — 38,16 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,72 грн (-0,03), в продаже — 40,74 (+0,04) грн.
- ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15)— 37,95 грн (+0,15);
- Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;
- Укрэксимббанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);
- ОТП банк — 37,00 грн — 38 грн (+0,22);
- Правэкс-Банк — 37,60 грн (+0,20) — 38,20 грн (+0,15).
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,03 грн (-0,04), в продаже — 38,20 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,35 грн (-0,15), в продаже — 40,60 (-0,15).
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