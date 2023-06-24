Зарплаты госслужащим будут выплачивать по-новому

Денежные купюры в руках. Фото: google.com

В Украине может заработать новая система оплаты труда государственных служащих. Это прописано в законопроекте, предусматривающем введение единых подходов в оплате их работы на основе классификации должностей.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Речь идет о проекте закона №8222, который поддержал Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, и рекомендовал принять парламенту.

Документ предлагает:

изменить систему и подходы к регулированию оплаты труда в сфере госслужбы;

ввести прозрачную систему оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей;

усилить роль должностного оклада госслужащего и прекратить чрезмерные необоснованные выплаты;

внедрить действенный механизм оптимизации предельной численности работников госорганов;

внедрить систему грейдов.

Классификация должностей госслужащих

Проект предусматривает новый подход — систему оплаты труда на госслужбе на основе классификации должностей. Согласно этой норме, зарплата госслужащего будет зависеть от:

квалификации и опыта;

важности и сложности работы;

степени ответственности;

результативности, эффективности и качества исполнения должностных обязанностей;

размера должностных окладов на основе: перечня типичных должностей госслужбы и критериев отнесения к ним, сопоставление уровня оплаты труда типовых должностей госслужбы с частным сектором в стране.

Предусматривается разграничение зарплаты госслужащего. Предлагают, чтобы была:

основная составляющая, в которую будут входить должностные оклады, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг госслужащего, денежные пособия, выплачиваемые с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска;

вариативная составляющая, в которую будет входить ежегодная премия по итогам оценки деятельности и месячная/квартальная премия, компенсация за дополнительные нагрузки по вакантным должностям.

Размеры зарплат

Также документ предлагает установить минимальный размер должностного оклада госслужащего. Он должен быть не менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Предусматривается установление и "потолка" размера должностного оклада руководителей госорганов пятнадцатью минимальными размерами должностного оклада в должностях госслужбы.

Новая система оплаты труда. Источник: Kadrovik.ua

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что рынок труда постепенно приходит в себя и некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.