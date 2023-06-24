Зарплати держслужбовцям виплачуватимуть по-новому

Грошові купюри у руках. Фото: google.com

В Україні може запрацювати нова система оплати праці державних службовців. Це прописано у законопроєкті, який передбачає запровадження єдиних підходів в оплаті їхньої роботи на основі класифікації посад.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Йдеться про проєкт закону №8222, який підтримав Комітет ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, та рекомендував ухвалити парламенту.

Документ пропонує:

змінити систему та підходи до регулювання оплати праці у сфері держслужби;

запровадити прозору систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад;

посилити роль посадового окладу держслужбовця та припинити надмірні необґрунтовані виплати;

запровадити дієвий механізм оптимізації граничної чисельності працівників держорганів;

впровадити систему грейдів.

Класифікація посад держслужбовців

Проєкт передбачає новий підхід — систему оплати праці на держслужбі на основі класифікації посад. Відповідно до цієї норми, зарплата держслужбовця залежатиме від:

кваліфікації та досвіду;

важливості і складності роботи;

ступеню відповідальності;

результативності, ефективності та якості виконання посадових обов'язків;

розміру посадових окладів на основі: переліку типових посад держслужби і критеріїв віднесення до них, співставлення рівня оплати праці типових посад держслужби з приватним сектором в країні.

Передбачається розмежування зарплати держслужбовця. Пропонують, щоб була:

стала складова, куди входитимуть посадові оклади, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг держслужбовця, грошові допомоги, що виплачуються з наданням щорічної оплачуваної відпустки;

варіативна складова, куди входитиме щорічна премія за підсумком оцінювання діяльності та місячна/квартальна премія, компенсація за додаткові навантаження за вакантними посадами.

Розміри зарплат

Також документ пропонує встановити мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця. Він має бути не менший двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Передбачається встановлення і "стелі" розміру посадового окладу керівників держорганів п'ятнадцятьма мінімальними розмірами посадового окладу на посадах держслужби.

Нова система оплати праці. Джерело: Kadrovik.ua

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