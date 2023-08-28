Курс на 28 августа — в Украине упали цены на валюту

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали официальный курс валют. Согласно ему, евро стоит в покупке 39,56 грн/евро, доллар — 36,56 грн.

Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.

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По информации НБУ, цена европейской валюты в продаже — 39,93 грн/евро, американской валюты — 36,93 грн/евро.

На украинском наличном рынке доллар подешевел: в среднем стоит 38,30 грн. В покупке — 37,81 грн (-0,04), в продаже — 38,66 (-0,05). Евро стоит в покупке 41,03 (-0,01) грн, в продаже — 42,17 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;

Укргазбанк — 37,60 грн — 38,80 грн;

Ощадбанк — 37,95 грн — 38,80 грн;

Укрэксимбанк — 37,90 грн — 38,70 грн;

Sense bank — 38,00 грн — 38,60 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,23 (-0,12) грн, в продаже — 38,41 (-0,09) грн. Евро в покупке — 41,50 (-0,10) грн, в продаже — 41,80 грн (-0,18).

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Напомним, в Украине с августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что американская валюта в международных платежах SWIFT побила очередные рекорды. В июле 2023 года доля составила 46%.